إصابة شخصين في انهيار عقار مكوّن من 5 طوابق بكفر الحمام بالقليوبية.. صور

شهدت منطقة كفر الحمام، حادث انهيار عقار سكني مكوّن من خمسة طوابق، ملك المواطن باسم عمرو جمال عبدالحميد، ما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى مستشفى بنها التعليمي .



وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث، حيث تواجد رئيس المدينة وليد الشهاوي، والنائب إبراهيم سعيد، إلى جانب رئيس الوحدة المحلية، وقوات الحماية المدنية، والأجهزة المعنية، لمتابعة تداعيات الواقعة ميدانيًا.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها في رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود مصابين أو ضحايا آخرين تحت الركام، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين المنطقة المحيطة.

وفي السياق ذاته، تم إخطار محافظ القليوبية المهندس حسام عبدالفتاح، وكذلك مديرية أمن القليوبية، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتكثف الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الانهيار، مع استمرار المتابعة لحين الانتهاء من أعمال رفع الأنقاض بشكل كامل.