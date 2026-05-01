ضبط مصنع بسكويت لتعبئة مخالف خلال حملة تموينية في بالقليوبية

قاد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، حملة تموينية مفاجئة بدائرة مركز كفر شكر، استهدفت المخابز والأنشطة التجارية المختلفة، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وحماية المواطنين.



وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع يقوم بإنتاج بسكويت مخصص لتعبئة الآيس كريم بدون أي بيانات توضح مصدره أو صلاحيته، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لحين عرضها على النيابة العامة.

كما تم تحرير عدد من تقارير إثبات الحالة ضد بعض المخابز البلدية، لتصرفها في نحو 335 شيكارة دقيق مدعم، وجارٍ مراجعة الأرصدة عبر نظام صرف الخبز للتأكد من المخالفات.

وأكدت مديرية التموين في القليوبية استمرار الحملات الرقابية بشكل مكثف، لضبط المخالفين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.