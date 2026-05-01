بداية قوية لفريق جامعة قناة السويس في نهائيات الجمهورية للمصالح الحكومية

استهل فريق جامعة قناة السويس مشواره في نهائيات بطولة الجمهورية للمصالح الحكومية، المقامة بمدينة رأس البر، بفوز مستحق على فريق محافظة قنا بنتيجة 2/0، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف عام الأستاذ شريف فاروق، الأمين العام للجامعة، في انطلاقة قوية تعكس جاهزية الفريق للمنافسة على اللقب.

وشهدت المباراة أداءً مميزًا من لاعبي الجامعة، حيث نجح اللاعب عمرو عبد الرحمن واللاعب أحمد حسن في تسجيل هدفي اللقاء، ليمنحا الفريق أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، مؤكدين روح الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها الفريق.

ومثّل فريق جامعة قناة السويس في هذه المباراة محمد عيد في حراسة المرمى، إلى جانب اللاعبين أحمد علي، ومجدي زاهر، ومحمد مصطفى، وعمرو عبد الرحمن، وأيمن رفعت، وأحمد السيد، وأحمد عادل، وعاطف، وأحمد حسن، تحت القيادة الفنية للكابتن سيد شعبان مديرًا فنيًا، وبإدارة الكابتن أحمد رزق مديرًا إداريًا، وإشراف الكابتن أيمن سمير.

ومن المقرر أن يخوض فريق الجامعة ثاني مبارياته أمام فريق محافظة البحر الأحمر، في إطار استكمال منافسات البطولة، وسط تطلعات لمواصلة الانتصارات وتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم جامعة قناة السويس.