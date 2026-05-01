محافظ الإسماعيلية يهنئ أبطال المحافظة بعد فوزهم بالميداليات الذهبية والفضية ببطولة أفريقيا للمصارعة

أعرب اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، عن فخره واعتزازه بأبطال محافظة الإسماعيلية الصاعدون، عبد الله حسونة، محمد أسامة، أحمد عادل، وحنين حاتم، وذلك عقب تحقيقهم الميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية للمصارعة والمقامة حاليًا بالإسكندرية، وسط إشادة واسعة بموهبتهم الاستثنائية.

وكذلك البطلتين فاطمة رضا، وسما وليد، لحصولهم على الميدالية الفضية في نفس البطولة.

وفي سياق تهنئته، أشاد محافظ الإسماعيلية بدور المشروع القومي للمصارعة في صناعة أبطال يرفعون علم مصر في المحافل الدولية في سن مبكرة.

مشيرًا إلى أن "هذا الإنجاز ليس مجرد ميدالية تضاف لسجلاتنا، بل هو تأكيد على أن أرض الإسماعيلية ولادة بالمواهب التي تستحق كل الرعاية والتقدير".