لابيد: تعزيز حماس كان سياسة نتنياهو المعلنة رغم تحذيرات المؤسسة الأمنية

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، باتباع سياسة معلنة تقوم على تعزيز حركة حماس، وذلك خلافًا لتوصيات وتحذيرات المؤسسة الأمنية، مؤكدًا أن هذه السياسة موثقة في بروتوكولات رسمية اطلع عليها بنفسه.

وقال لابيد، في مقابلة بثتها قناة “بئر السبع”، إن وثائق البروتوكولات الخاصة بنتنياهو تكشف بوضوح أن دعم حماس لم يكن خطأ عارضًا أو نتيجة سوء تقدير، بل خيارا سياسيا مقصودًا.

 وأضاف: “كان تعزيز حماس سياسة نتنياهو المعلنة، على عكس موقف المؤسسة الأمنية التي حذرت مرارًا من تبعات هذا النهج”.

وأشار لابيد إلى أن قادة حماس، وعلى رأسهم يحيى السنوار ومحمد الضيف، كانوا أهدافا لهجمات عسكرية في ما لا يقل عن 11 مناسبة، إلا أن نتنياهو، بحسب قوله، كان يتدخل في كل مرة لإيقاف العمليات.

وفي هجوم مباشر على رواية الحكومة بشأن غياب التحذيرات المسبقة، قال لابيد إن “أكبر كذبة” تم الترويج لها هي الادعاء بعدم وجود إنذارات استخباراتية.

وتساءل بنبرة حادة: “كيف عرفت أنا ولم يعرف هو؟”، مؤكدًا أن التحذيرات كانت مدرجة ضمن المواد الاستخباراتية الموضوعة على مكتب رئيس الوزراء نفسه.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بنيامين نتنياهو حركة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف

