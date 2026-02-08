قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل قمة الليلة.. أرقام لا تُنسى لـ محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
ملعب العقدة والضغوط.. ماذا ينتظر ريال مدريد في ميستايا أمام فالنسيا فى الدوري الإسباني؟
اليوم .. انتهاء الميركاتو الشتوي في الدوري المصري
احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس الأيام المقبلة
مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يفتح الباب لسيناريو سعودي كبير
حرارة فبراير تعيد سيناريو 2010.. العظمى تلامس 30 درجة وتحذيرات من تخفيف الملابس
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه
الكويت تُدين استهداف منشآت مدنية وقوافل إغاثة في ولايتي شمال وجنوب كردفان بالسودان
تحرك الدفعة الخامسة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
مواجهة إفريقية مرتقبة للزمالك أمام زيسكو الزامبي.. الموعد والقنوات الناقلة
11 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو بالكونفيدرالية الإفريقية
تحقيقات وملفات

قمة إنجليزية بطعم الامتحان.. من يصمد تحت ضغط أنفيلد .. سلوت أم جوارديولا؟

سلوت و جوارديولا
سلوت و جوارديولا

تتحول أنظار الكرة الإنجليزية وربما الأوروبية إلى ملعب أنفيلد معقل ليفربول حيث يستقبل الريدز ضيفه مانشستر سيتي في واحدة من أكثر مباريات الموسم حساسية ليس فقط بسبب قيمة الفريقين أو تاريخ الصدام بينهما بل لأن المواجهة تأتي في توقيت بالغ التعقيد لكلا الطرفين وتحمل في طياتها ما هو أبعد من مجرد ثلاث نقاط.

وتمثل المباراة اختبارا حقيقيا لملامح مشروع المدرب الهولندي آرني سلوت الذي يخوض أول موسم له في الدوري الإنجليزي وسط تقلبات حادة في النتائج بينما يسعى بيب جوارديولا إلى فرض هيبة مانشستر سيتي في ملعب لطالما شكل صداعا دائما للفريق السماوي رغم تفوقه المحلي في السنوات الأخيرة.

سلوت بين إثبات الذات وإعادة رسم هوية ليفربول

منذ توليه القيادة الفنية لم يخف آرني سلوت رغبته في بناء ليفربول مختلف أقل اعتمادا على الاندفاع العاطفي وأكثر توازنا في السيطرة والتمركز، لكن هذا التحول لم يكن سلسًا طوال الموسم حيث مر الفريق بفترة اهتزاز واضحة انعكست على نتائجه وأدائه في أكثر من مرحلة.

ورغم ذلك فإن أنفيلد ظل يمثل خط الدفاع الأول عن مشروع سلوت حيث يظهر ليفربول بوجه أكثر شراسة وصلابة مستفيدًا من العامل الجماهيري ومن شخصية تاريخية تجعل اللعب على هذا الملعب مهمة شاقة لأي خصم مهما كانت قوته.

وتكمن أهمية مواجهة مانشستر سيتي في كونها فرصة لسلوت لإرسال رسالة واضحة مفادها أن ليفربول لا يزال حاضرًا في سباق الكبار وأن فترات التراجع لم تُلغِ قدرته على مقارعة أقوى فرق الدوري.

جوارديولا وامتحان التوازن الذهني

على الجانب الآخر يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يعيش حالة فنية معقدة لا يمكن وصفها بالتراجع الكامل لكنها بالتأكيد تثير تساؤلات حول توازن الفريق خلال التسعين دقيقة.

الفريق السماوي قدّم مستويات متناقضة هذا الموسم حيث يظهر بوجه قوي ومنظم في فترات معينة ثم يفقد السيطرة في فترات أخرى خاصة بعد الاستراحة وهو ما وضع جوارديولا أمام تحد جديد يتعلق بإدارة النسق البدني والذهني للاعبيه.

ورغم أن السيتي يمتلك خبرة كبيرة في مواجهات القمة إلا أن اللعب في أنفيلد يظل اختبارًا خاصًا في ظل ضغط الجماهير وسيناريوهات العودة التي يجيد ليفربول توظيفها لصالحه.

صراع التفاصيل الصغيرة

بعيدا عن الأسماء اللامعة والخطط الكبرى قد تحسم المباراة عبر تفاصيل صغيرة منها لحظة تركيز أو شرود بالاضافة خطأ دفاعي واحد أو قدرة فريق على استغلال تقدمه أو تدارك تأخره.

وأظهر ليفربول هذا الموسم شخصية واضحة في التعامل مع سيناريوهات التأخر حيث يمتلك قدرة ملحوظة على قلب النتائج مستفيدًا من تنوعه الهجومي وسرعة التحولات بينما يعتمد مانشستر سيتي بشكل أكبر على فرض الإيقاع والتحكم في وسط الملعب وهو أسلوب قد يصطدم بضغط أنفيلد المستمر.

مواجهة تتجاوز حسابات الجولة

ورغم أن اللقاء يأتي ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري إلا أن نتائجه قد تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من جدول الترتيب سواء على مستوى الثقة داخل غرفة الملابس أو على صعيد الرسائل الموجهة للمنافسين في سباق المراكز الأربعة الأولى.

فوز ليفربول قد يعيد الفريق بقوة إلى دائرة المنافسة ويمنح سلوت دفعة معنوية هائلة بينما انتصار مانشستر سيتي قد يكون نقطة تحول تعيد للفريق السماوي هيبته في الملاعب الصعبة وتثبت أن خبرة جوارديولا لا تزال كلمة السر في المواعيد الكبرى.

ليفربول مانشستر سيتي ملعب أنفيلد آرني سلوت جوارديولا

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

الدواجن

المرتب نزل .. الفراخ ولعت | اشتباك على الهواء بين لميس الحديدي واتحاد منتجي الدواجن

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

صورة من اللقاء

بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

