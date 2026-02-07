ريال مدريد يعيد فتح ملف مدافع ليفربول مجددًا في الميركاتو الصيفي

عاد ملف التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي إلى واجهة اهتمامات ريال مدريد من جديد، بعد فترة من الفتور بين الطرفين، في ظل تحركات جديدة أعادت اسم لاعب ليفربول إلى حسابات النادي الإسباني.

ووفقًا لما تداولته وسائل إعلام إسبانية، فإن تراجع ريال مدريد في وقت سابق عن المضي قدمًا في الصفقة لم يكن قرارًا نهائيًا، بل جاء في إطار سياسة الانتظار والتقييم، وهي نفس الاستراتيجية التي سبق أن اعتمدها النادي في صفقات سابقة، قبل العودة لحسمها في توقيت لاحق.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة ريال مدريد أجرت مؤخرًا تواصلًا جديدًا مع محيط كوناتي، للاستفسار عن وضعه التعاقدي ورؤيته المستقبلية، في ظل بحث النادي عن خيارات دفاعية قوية لتعزيز الخط الخلفي.

يأتي هذا التحرك ضمن خطة شاملة لإعادة ترتيب أوراق الفريق، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تراجع مستوى الأداء الدفاعي خلال الموسم الحالي والموسم الذي سبقه.

وتبقى صفقة كوناتي واحدة من السيناريوهات المطروحة على طاولة ريال مدريد، في انتظار تطورات المفاوضات وتحديد الخطوات النهائية خلال الأشهر المقبلة.