تشكيل ليفربول المُتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

تشهد ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، اليوم الأحد، مباراة قوية تجمع بين نادي ليفربول ونظيره مانشستر سيتي.

المباراة تأتي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج، ويستضيفها ملعب “آنفيلد”، معقل الريدز، وسط توقعات بمواجهة مثيرة بين الفريقين.

ترتيب الفريقين قبل اللقاء

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، متأخرًا عن المتصدر آرسنال الذي يملك 56 نقطة. بينما يأتي ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.



غيابات ليفربول للإصابة

يعاني ليفربول من عدة غيابات مؤثرة قبل المواجهة، حيث سيكون كل من جيريمي فريمبونج، ألكسندر إيزاك، جيوفاني ليوني، وكونور برادلي خارج الحسابات بسبب الإصابات. هذا الأمر يضع ضغوطًا على المدير الفني لاختيار التشكيل الأمثل لتعويض نقص اللاعبين والحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم



التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر سيتي

من المتوقع أن يبدأ ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافينبرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

مواجهة حاسمة وصراع على النقاط

تعد مباراة اليوم فرصة مهمة لكل من الفريقين، حيث يسعى مانشستر سيتي للضغط على آرسنال في صدارة الترتيب، بينما يطمح ليفربول لاستعادة الانتصارات وتعزيز موقعه ضمن المراكز المؤهلة للأوروبي.



