قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم .. والقنوات الناقلة
وزير التموين يكشف خطة مُواجهة ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان
هل فقد الأهلي توازنه؟.. «دويدار» يثير الجدل ويشير إلى غياب العمود الفقري للفريق
عاجل | استشهاد شابة فلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
بعد مُصادرة 250 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك .. هذه عقوبة غش الأغذية
الجفاف سبب خفي للصداع المُتكرّر .. كيف يؤثر نقص شرب الماء على الدماغ؟
ترامب يزعم : منحت «نصري» تأييدي ففاز في انتخابات هندوراس
رجل أعمال مُقرّب من «ترامب» يشارك في عملية ترحيل سرية لأسرى فلسطينيين إلى تل أبيب | تفاصيل
مستقبل الكرة المصرية| إشادة قوية بمصطفى شوبير بعد تأهل الأهلي: حارس من طراز خاص و«اتولد كبير»
سهرات وصراعات .. مصدر يكشف: إمام عاشور لم يلتقِ صالح جمعة منذ سنة
تشكيل ليفربول المُتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل ليفربول المُتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول
رباب الهواري

تشهد ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، اليوم الأحد، مباراة قوية تجمع بين نادي ليفربول ونظيره مانشستر سيتي. 

المباراة تأتي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج، ويستضيفها ملعب “آنفيلد”، معقل الريدز، وسط توقعات بمواجهة مثيرة بين الفريقين.

ترتيب الفريقين قبل اللقاء

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، متأخرًا عن المتصدر آرسنال الذي يملك 56 نقطة. بينما يأتي ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.
 

غيابات ليفربول للإصابة

يعاني ليفربول من عدة غيابات مؤثرة قبل المواجهة، حيث سيكون كل من جيريمي فريمبونج، ألكسندر إيزاك، جيوفاني ليوني، وكونور برادلي خارج الحسابات بسبب الإصابات. هذا الأمر يضع ضغوطًا على المدير الفني لاختيار التشكيل الأمثل لتعويض نقص اللاعبين والحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم
 

التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر سيتي

من المتوقع أن يبدأ ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز.
  • خط الوسط: ريان جرافينبرخ، أليكسيس ماك أليستر.
  • خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.
  • خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

مواجهة حاسمة وصراع على النقاط

تعد مباراة اليوم فرصة مهمة لكل من الفريقين، حيث يسعى مانشستر سيتي للضغط على آرسنال في صدارة الترتيب، بينما يطمح ليفربول لاستعادة الانتصارات وتعزيز موقعه ضمن المراكز المؤهلة للأوروبي. 


 

ليفربول الدورى الانجليزى مانشيستر سيتى اخبار الرياضة محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

موعد شهر رمضان 2026

موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

التوقيت الصيفي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. متى ينتهي فصل الشتاء في مصر فلكيا؟

تريزيجيه

ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه

ترشيحاتنا

الخصوبة

للرجال فقط .. طرق الوقاية من ضعف الخصوبة

شوربة الطماطم

طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة

آلام البطن

كيفية تخفيف آلام البطن في المنزل

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد