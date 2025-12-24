قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تونسية تدخل لبنان وتختفي بعد مغادرتها المطار
هيونداي تستدعي أكثر من 51 ألف مركبة في الولايات المتحدة بسبب خطر حريق مُحتمل
برلماني: تشديد عقوبات المرور خطوة حتمية لضبط الشارع وتقليل الحوادث
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم
مدبولي لـ صدى البلد: العاصمة الجديدة أعلى معدل إشغال من مثيلاتها السابقة
الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

يواصل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره منتخب جنوب إفريقيا بعد غد الجمعة في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

ويستعد منتخب مصر للمواجهة المقبلة في بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب جنوب أفريقيا فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالدور الأول على ملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا


تنطلق مباراة منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا الجمعة المقبل فى تمام الساعه الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

خطف منتخب الفراعنة فوزا صعبا من زيمبابوي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين على ملعب أدرار بالمغرب، فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالدور الأول لأمم أفريقيا 2025.

وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

