جمال الغندور يتساءل: هل كانت مباراة مصر والسنغال تدار بوجود VAR؟

أوضح جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، ملاحظاته حول إدارة مباراة المنتخب المصري الأخيرة، مشيرًا إلى وجود عدة أخطاء تحكيمية رغم وجود تقنية الـ VAR، وأثار تساؤلًا حول مدى تطبيقها بشكل صحيح.

التساؤل حول وجود تقنية الـ VAR

أشار الغندور إلى أن هناك عدة مواقف تحكيمية خلال المباراة لم يتم التعامل معها بشكل صحيح بالرغم من توفر تقنية الفيديو المساعد للحكم. وطرح تساؤلاً واضحًا: هل كانت المباراة تُدار بالفعل بوجود الـ VAR؟

الحالة الأولى: التسلل المثير للجدل

في الدقيقة 28، رفع الحكم المساعد الأول رايته معلنًا تسلل محمد هاني في هجمة مصرية دقيقة جدًا. وفق رأي الغندور، كان من الأفضل للحكم الانتظار حتى انتهاء الهجمة، حيث يُرجح أن الحالة لم تكن تسللًا بالفعل.

الحالة الثانية: الهدف ومراجعة التسلل

أثناء تسجيل هدف المنتخب السنغالي، تم مراجعة لمسة اليد المحتملة على ساديو مانيه، ولم يتم التأكد من وجود تسلل سابق للهجمة قبل الهدف. لم تُعرض الإعادات الخاصة بخطوط التسلل، ولم يُظهر الـ VAR أي توضيح بخصوص الحالة، مما أثار جدلًا حول تطبيق البروتوكول بشكل كامل.

الحالة الثالثة: مخالفة وهمية في الدقيقة الأخيرة

في الدقيقة 90 داخل منطقة الست ياردات، استخلص مهاجم مصري الكرة وتجاوز المدافع، وكانت هناك فرصة واضحة لتسجيل هدف. فجأة، أطلق الحكم صافرة ضربة مخالفة على المهاجم، دون انتظار استكمال الهجمة كما ينص بروتوكول الـ VAR. أثارت هذه الواقعة تساؤلات حول تطبيق البروتوكول وكيفية مراجعة المواقف الحرجة

ملاحظات جمال الغندور تشير إلى أن بعض الحالات الحرجة خلال المباراة لم تُستغل فيها تقنية الـ VAR بالشكل الصحيح، مما يضع علامات استفهام حول فعالية استخدامها في بعض المباريات المهمة للمنتخب المصري.



