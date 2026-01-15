قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باختيار ترامب.. دعوات أمريكية للانضمام إلى مجلس السلام المؤقت في غزة
هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة
وزير الخارجية الإيراني: المرشد الأعلى بصحة جيدة وطهران تحت السيطرة الكاملة
الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال
3 عبادات تعادل قيام الليل.. لا تفوت أفضل ثواب يوم الإسراء والمعراج
الأحد المقبل.. «البريد المصري» يتيح التسجيل الإلكتروني لمستحقي «السكن البديل»
الخطر يتزايد.. الخارجية البريطانية تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل
تعرضنا للظلم.. أول تعليق من حسام حسن بعد الهزيمة أمام السنغال
إيران تغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات
أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية
دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك
رياضة

جمال الغندور يتساءل: هل كانت مباراة مصر والسنغال تدار بوجود VAR؟

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أوضح جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، ملاحظاته حول إدارة مباراة المنتخب المصري الأخيرة، مشيرًا إلى وجود عدة أخطاء تحكيمية رغم وجود تقنية الـ VAR، وأثار تساؤلًا حول مدى تطبيقها بشكل صحيح.

التساؤل حول وجود تقنية الـ VAR

أشار الغندور إلى أن هناك عدة مواقف تحكيمية خلال المباراة لم يتم التعامل معها بشكل صحيح بالرغم من توفر تقنية الفيديو المساعد للحكم. وطرح تساؤلاً واضحًا: هل كانت المباراة تُدار بالفعل بوجود الـ VAR؟

الحالة الأولى: التسلل المثير للجدل

في الدقيقة 28، رفع الحكم المساعد الأول رايته معلنًا تسلل محمد هاني في هجمة مصرية دقيقة جدًا. وفق رأي الغندور، كان من الأفضل للحكم الانتظار حتى انتهاء الهجمة، حيث يُرجح أن الحالة لم تكن تسللًا بالفعل.

الحالة الثانية: الهدف ومراجعة التسلل

أثناء تسجيل هدف المنتخب السنغالي، تم مراجعة لمسة اليد المحتملة على ساديو مانيه، ولم يتم التأكد من وجود تسلل سابق للهجمة قبل الهدف. لم تُعرض الإعادات الخاصة بخطوط التسلل، ولم يُظهر الـ VAR أي توضيح بخصوص الحالة، مما أثار جدلًا حول تطبيق البروتوكول بشكل كامل.

الحالة الثالثة: مخالفة وهمية في الدقيقة الأخيرة

في الدقيقة 90 داخل منطقة الست ياردات، استخلص مهاجم مصري الكرة وتجاوز المدافع، وكانت هناك فرصة واضحة لتسجيل هدف. فجأة، أطلق الحكم صافرة ضربة مخالفة على المهاجم، دون انتظار استكمال الهجمة كما ينص بروتوكول الـ VAR. أثارت هذه الواقعة تساؤلات حول تطبيق البروتوكول وكيفية مراجعة المواقف الحرجة

ملاحظات جمال الغندور تشير إلى أن بعض الحالات الحرجة خلال المباراة لم تُستغل فيها تقنية الـ VAR بالشكل الصحيح، مما يضع علامات استفهام حول فعالية استخدامها في بعض المباريات المهمة للمنتخب المصري.


 

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية منتخب السنغال

لوك فرنسي.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

بورش تايكان "هاي كوبي" بـ 28 ألف دولار فقط

أطعمة تساعد في تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم

هوندا تغير شعارها لأول مرة منذ 25 عاما استعدادا لعصر السيارات الكهربائية| صور

