باختيار ترامب.. دعوات أمريكية للانضمام إلى مجلس السلام المؤقت في غزة
هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة
وزير الخارجية الإيراني: المرشد الأعلى بصحة جيدة وطهران تحت السيطرة الكاملة
الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال
3 عبادات تعادل قيام الليل.. لا تفوت أفضل ثواب يوم الإسراء والمعراج
الأحد المقبل.. «البريد المصري» يتيح التسجيل الإلكتروني لمستحقي «السكن البديل»
الخطر يتزايد.. الخارجية البريطانية تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل
تعرضنا للظلم.. أول تعليق من حسام حسن بعد الهزيمة أمام السنغال
إيران تغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات
أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية
دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك
فاروق جعفر ينتقد أداء منتخب مصر أمام السنغال: افتقدنا الشخصية والتنظيم

انتقد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أداء المنتخب الوطني خلال مباراته أمام السنغال، مؤكدًا أن الفريق ظهر بشكل ضعيف فنيًا وتكتيكيًا، ولم ينجح في فرض أسلوبه خلال اللقاء.

وقال جعفر، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لم يوفق في إدارة المباراة، مشيرًا إلى أن المنتخب عانى من غياب التنظيم بين الخطوط، وافتقد لمنطقة خط الوسط والهجوم بشكل واضح.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الثلاثي الدفاعي فقط ظهر بمستوى جيد نسبيًا، لكن دون ذلك لم يقدم باقي لاعبي المنتخب الأداء المنتظر، مضيفًا: «منتخب مصر كان ضعيفًا أمام السنغال، ولم يصل إلى مرمى المنافس أو يشكل أي خطورة حقيقية طوال المباراة».

وأشار جعفر إلى أن المنتخب افتقد لوجود نجم قادر على صناعة الفارق في اللقاء، كما أن عددًا من اللاعبين كانوا خارج الخدمة، مؤكدًا أنه كان من الضروري تطوير الأداء وتعديل الخطة خلال الشوط الثاني من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة.

وأضاف: «بعد استقبال الهدف، تحسن الأداء نسبيًا ونجحنا في الوصول إلى مرمى السنغال، لكن ذلك جاء متأخرًا، وكان يجب التحرك مبكرًا».

واختتم فاروق جعفر تصريحاته مؤكدًا أن منتخب مصر افتقد منذ بداية المباراة لشخصيته وقوته المعهودة، وخاض اللقاء من الناحية التكتيكية والتخطيطية فقط، في الوقت الذي اعتمد فيه المنتخب السنغالي على الشق الفني، وهو ما صنع الفارق بين المنتخبين.

