تعرضنا للظلم.. أول تعليق من حسام حسن بعد الهزيمة أمام السنغال

أعرب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، عن استيائه الشديد من ضغط المباريات وظروف الإعداد التي واجهها الفراعنة قبل مواجهة منتخب السنغال، مؤكدًا أن المنتخب تعرض لظلم واضح أثر على جاهزية اللاعبين بدنيًا وذهنيًا.





ضغط المباريات وعدم تكافؤ الفرص

وقال حسام حسن في تصريحاته عقب المباراة إن المنتخب المصري خاض مواجهة قوية أمام كوت ديفوار، ثم اضطر للعب المباراة التالية بعد يومين فقط، في ظل ظروف صعبة شملت السفر المتكرر وتغيير أماكن الإقامة.

وأوضح أن منتخب السنغال حصل على راحة أطول، حيث لعب مبارياته في نفس المدينة طوال البطولة، دون تغيير في الفندق أو مكان النوم، وهو ما منح لاعبيه استقرارًا أفضل.

فارق الراحة كان مؤثرًا

وأكد المدير الفني أن هناك فارق راحة وصل إلى 24 ساعة بين المنتخبين قبل المباراة، وهو فارق مؤثر في مثل هذه المواجهات القوية. وأضاف أن ضيق الوقت والسفر المستمر أثرا سلبًا على الاستعداد البدني والذهني للاعبين، مقارنة بالسنغال التي تمتعت بيوم راحة إضافي ولعبت في نفس الملعب منذ بداية البطولة.

لسنا أصحاب أعذار

وشدد حسام حسن على أنه لا يلجأ للأعذار، لكنه يطالب بالعدالة وتكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة، مؤكدًا أن مبدأ المساواة يجب أن يُراعى في البطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأفريقية.

أخطاء تحكيمية ومطالب بالإنصاف

وأشار العميد إلى وجود بعض الأخطاء التحكيمية خلال المباراة، موضحًا أن من حقه المطالبة بحقه فيها، متمنيًا أن يكون هناك تدخل من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لضمان العدالة في تنظيم البطولات القارية.

الجماهير والضغوط النفسية

وتطرق المدير الفني إلى الأجواء الجماهيرية، مؤكدًا أن الجماهير كانت ضد المنتخب منذ دخول اللاعبين إلى الملعب، مطالبًا لاعبيه بعدم التركيز على ذلك رغم أن المنتخبات المتنافسة عربية.

ختام برسالة فخر وشكر

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن مصر هي أم العرب وأم أفريقيا بتاريخها وبطولاتها، مشيرًا إلى أن المنتخب يواجه ضغوطًا كبيرة بسبب الغيرة من تاريخه العريق، موجّهًا الشكر لجميع اللاعبين على ما قدموه من مجهود والتزام داخل الملعب.



