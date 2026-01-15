الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

أكد جمال الغندور الخبير التحكيمي، أن الخسارة أمام منتخب السنغال لا يجب تبريرها أو تعليقها بالكامل على شماعة التحكيم، مشددًا على أن تقييم الأداء التحكيمي لا يعني البحث عن أعذار للهزيمة.

جمال الغندور

وأوضح جمال الغندور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن إنذار حسام عبد المجيد غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن اللعبة لا ترقى للحصول على بطاقة صفراء، كما أشار إلى أن الكرة التي لعبها محمد هاني في الشوط الأول ليست تسللًا كما تردد.

وأضاف أن إنذار كوليبالي بعد تدخله على عمر مرموش كان قرارًا صحيحًا من الحكم، لافتًا إلى وجود لقطات تحكيمية مهمة لم تتم إعادتها تلفزيونيًا.

وأشار الخبير التحكيمي إلى أن الحكم ارتكب أخطاء أخرى خلال اللقاء، من بينها تعطيل هجمة مهمة لمنتخب مصر بعد احتساب خطأ غير مستحق على أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن المنتخب المصري لم تُحتسب له أكثر من مخالفة صحيحة، في الوقت الذي تم فيه احتساب أخطاء على لاعبيه لا ترقى لأن تكون مخالفات.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن هدف السنغال أمام مصر تحوم حوله شكوك بوجود تسلل، متسائلًا عن سبب عدم مراجعته عبر تقنية الفيديو.