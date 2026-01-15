عبد المنعم شطة: الخسارة أمام السنغال فنيًا تبدأ من اختيار اللاعبين وغياب التخطيط

قال عبد المنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي، إن الحديث عن الخسارة أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية يجب أن يبدأ بالنظر إلى طريقة اختيار اللاعبين والجهاز الفني منذ البداية.

وأشار شطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور إلى أن البطولة، التي لم يحققها المنتخب المصري منذ 2010، كانت تتطلب إعدادًا مسبقًا يبدأ قبل عامين على الأقل، خاصة في ظل استحقاقات كبرى مثل كأس العالم.

فترات إعداد وتدريبات منتظمة

وأوضح شطة أن الاستعدادات الفعلية لم تبدأ إلا قبل نحو عام وعدة أشهر، وهو ما وصفه بأنه غير كافٍ لبناء منتخب قادر على المنافسة القارية، مؤكدًا ضرورة وضع خطوط عريضة لبناء الفريق من البداية وتجهيزه على مدى عام ونصف بفترات إعداد وتدريبات منتظمة.

غياب التخطيط المسبق

وشدد شطة على أن انتقاده لا يتعلق بالمدرب حسام حسن شخصيًا، وإنما بـ غياب التخطيط المسبق، مضيفًا أن الأجواء المحيطة بالمدرب، بما في ذلك التعامل الإعلامي غير المتوافق معه، ساهمت في خلق حالة من الارتباك أثرت على المشهد العام داخل المنتخب.