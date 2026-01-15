ناقد رياضي ينفي اعتزال محمد صلاح الدولي ويؤكد مشاركته في مباراة تحديد المركز الثالث

نفى الناقد الرياضي محمد مهدي بشكل قاطع الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي، مؤكدًا أن الأخبار غير صحيحة تمامًا.

مباراة تحديد المركز الثالث

وأوضح مهدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور، أن صلاح ملتزم بالكامل مع المنتخب الوطني وسيشارك في مباراة تحديد المركز الثالث، مشددًا على أن قائد الفراعنة لم يعلن أو يلمّح إلى أي نية للاعتزال.

نظام الاتحاد الإفريقي

وأضاف أن سفر المنتخب بالقطار من طنجة إلى كازابلانكا جاء وفقًا لنظام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وليس لأسباب استثنائية تخص المنتخب المصري. كما نفى مهدي صحة الأنباء عن الإقامة في بنسيون، مؤكدًا أن الفريق يقيم في أحد أفضل الفنادق بمدينة طنجة، مع تخصيص قاعات خاصة للاعبين.

وتطرق مهدي إلى أجواء المنتخب بعد الخروج من البطولة، مشيرًا إلى أن المدير الفني حسام حسن شعر بالصدمة من الأداء وحمل التحكيم جزءًا من مسؤولية الخسارة.

وأضاف أن الخطة الدفاعية التي نجحت أمام كوت ديفوار لم تتكرر أمام السنغال بسبب سوء التركيز، مما أدى إلى خروج الفريق من المنافسات.

وأشار أيضًا إلى وجود استياء بين بعض اللاعبين مثل مصطفى محمد، وحدوث مشادة سريعة بين رامي ربيعة وحسام حسن، لكنه أكد أن الأجواء العامة يسودها الحزن والهدوء.