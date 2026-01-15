ناقد رياضي: حسام حسن وحسن شحاتة أفضل مدربين لـ منتخب مصر

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير، بالمدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، بعد أداء الفريق في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "أفضل اتنين مدربين مسكوا منتخب مصر حسام حسن وحسن شحاتة".

حسن شحاتة وحسام حسن

وتأهل منتخب السنغال إلي نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد تفوقه على المنتخب المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب طنجة ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي للبطولة.

توقيت المباراة المرتقبة

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.

وتنطلق المواجهة في أجواء تنافسية مرتقبة، حيث يسعى كل منتخب لتقديم أداء قوي يعكس حجم تاريخه وإمكانات لاعبيه، خاصة أن المباراة تمثل اختبارًا مهمًا قبل إسدال الستار على مشوار البطولة.