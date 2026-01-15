حسام حسن يتلقى الخسارة الأولى مع المنتخب بعد 20 مباراة

تأهل منتخب السنغال إلي نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد تفوقه على منتخب مصر بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب طنجة ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويخوض منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل أمام منتخب نيجيريا.

وتعد خسارة منتخب مصر هي الأولى في مباراة رسمية تحت قيادة حسام حسن منذ توليه المهمة.

ولعب حسام حسن مع منتخب مصر 20 مباراة حقق الفوز في 14 وتعادل في 5 وتعرض لهزيمة واحده أمام السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا.

مشوار منتخب مصر مع حسام حسن

فاز على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

تعادل مع غينيا بيساو 1-1في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

فاز علي كاب فيردي 3-0 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

فاز علي بوتسوانا 4-0 في التصفيات المؤهلة لأمم الأفريقية

فاز علي موريتانيا 2-0 في التصفيات المؤهلة لأمم الأفريقية

فاز علي موريتانيا 1-0 في التصفيات المؤهلة لأمم الأفريقية

تعادل مع كاب فيردي 1-1 في التصفيات المؤهلة لأمم الأفريقية

تعادل مع بوتسوانا 1-1في التصفيات المؤهلة لأمم الأفريقية

فاز علي إثيوبيا 2-0 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

فاز على سيراليون 1-0 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

فاز على إثيوبيا 2-0 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

تعادل مع بوركينا فاسو 0-0 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

فاز على جيبوتي 3-0 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

فاز على غينيا بيساو 1-0 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

فاز على زيمبابوي 2-1 في كأس الأمم الأفريقية.

فاز على جنوب أفريقيا 1-0 في كأس الأمم الأفريقية

تعادل مع أنجولا 0-0 في كأس الأمم الأفريقية

فاز على بنين 3-1في كأس الأمم الأفريقية.

فاز على كوت ديفوار 3-2 في كأس الأمم الأفريقية.

خسارة من السنغال 1-0 في كأس الأمم الأفريقية