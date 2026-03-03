قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إنتر يصطدم بطموح كومو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

إسراء أشرف

يحتضن ملعب "جوزيبي سينيجاليا" مساء اليوم، الثلاثاء، مواجهة مرتقبة تجمع بين كومو وضيفه إنتر ميلان، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، في لقاء يحمل طموحات مختلفة لكلا الفريقين.

إنتر يصطدم بطموح كومو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

الإنتر يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما اقترب بقوة من حسم لقب الدوري الإيطالي، مستندًا إلى سلسلة نتائج مميزة دون هزيمة في آخر 15 مباراة بالكالتشيو، بينها 8 انتصارات متتالية.

ورغم الخروج الأوروبي أمام بودوجليمت، استعاد الفريق توازنه سريعًا بفوز مهم على جنوى، ليواصل سعيه نحو تحقيق الثنائية المحلية للمرة الأولى منذ عام 2006.

وكان "النيراتزوري" قد شق طريقه إلى هذا الدور بإقصاء فينيزيا وتورينو، ويأمل في بلوغ النهائي مجددًا في روما، خاصة بعد وداع النسخة الماضية على يد غريمه ميلان، علمًا بأنه تُوج باللقب 9 مرات، كان آخرها في 2023.

في المقابل، يعيش كومو فترة ذهبية في تاريخه الحديث، فبعد عامين فقط من العودة إلى دوري الدرجة الأولى، أصبح الفريق قريبًا من مقعد أوروبي بفضل نتائجه الإيجابية الأخيرة.

وحقق انتصارين متتاليين عززا ثقته، أبرزها الفوز على يوفنتوس (2-0)، ثم تجاوز ليتشي في الجولة الماضية.

مشوار كومو في الكأس كان مليئًا بالإثارة؛ بدأه بإقصاء سودتيرول وساسولو، ثم فاز خارج أرضه على فيورنتينا، قبل أن يُقصي نابولي بركلات الترجيح (7-6) في مباراة درامية تألق خلالها الحارس جان بوتيز.

إنتر ميلان إنتر كومو نصف نهائي كأس إيطاليا كأس إيطاليا

