الخسارة لم تحجب التألق.. ثنائي منتخب مصر يحققان إنجازا تاريخيا
جهاز حدائق أكتوبر يغلق المياه عن وصلات مياه خلسة بـ دار مصر
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي
حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها
الانسحابات تعصف ببيت الأمة.. حسان وأبو شقة يتنازلان عن الترشح لرئاسة الوفد
صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟
رياضة

حاملا النعش| جنازة شقيقة إبراهيم سعيد من مسجد الإيمان بمكرم عبيد.. فيديو وصور

سارة عبد الله   -  
تصوير : أحمد بيسو

شيعت جنازة شقيقة إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، من مسجد الإيمان بمكرم عبيد.

وظهر إبراهيم سعيد أثناء تشييع جنازة شقيقته حاملا النعش، وتبدو عليه مظاهر الحزن على فقيدته.

موعد ومكان العزاء

ويقام العزاء من مسجد القوات المسلحه خلف سيتي ستارز، مدينه نصر، من 9 مساءا حتي 11 مساءا.

وكان قد أعلن إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، وفاة شقيقته الوحيدة.

وكتب إبراهيم سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"البقاء لله وحده، وإنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله أختي الوحيدة، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها جناته، اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى، راضي بقضائك يا رب".

