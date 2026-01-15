حاملا النعش| جنازة شقيقة إبراهيم سعيد من مسجد الإيمان بمكرم عبيد.. فيديو وصور

شيعت جنازة شقيقة إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، من مسجد الإيمان بمكرم عبيد.

وظهر إبراهيم سعيد أثناء تشييع جنازة شقيقته حاملا النعش، وتبدو عليه مظاهر الحزن على فقيدته.

جنازة شقيقة إبراهيم سعيد

موعد ومكان العزاء

ويقام العزاء من مسجد القوات المسلحه خلف سيتي ستارز، مدينه نصر، من 9 مساءا حتي 11 مساءا.

وكان قد أعلن إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، وفاة شقيقته الوحيدة.

وكتب إبراهيم سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"البقاء لله وحده، وإنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله أختي الوحيدة، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها جناته، اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى، راضي بقضائك يا رب".