إعلامي: ما قدمه حسام حسن يستحق الإشادة.. وفارق الإمكانيات بين منتخب مصر والسنغال رهيب

أكد الإعلامي كريم رمزي أن ما قدمه حسام حسن ولاعبو منتخب مصر خلال بطولة الأمم الأفريقية يستحق التحية والإشادة.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: منتخب مصر لعب على قدر الإمكانيات مقارنة بمنتخب السنغال الذي يمتلك لاعبين محترفين في كبرى الدوريات الأوروبية.

وأضاف: منتخب مصر رفع سقف طموحاتنا في بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية والكل كان يتوقع الخروج مبكرا.

وتابع: هناك فارق إمكانيات رهيب بين لاعبي منتخب مصر والسنغال، وحسام حسن لعب على قدر إمكانيات لاعبيه.

وواصل: نعاني من قلة اللاعبين المحترفين ، منتخب مصر هو من اقل المنتخبات به عدد محترفين بالتساوي مع منتخب موزمبيق.

واكمل: لا يوجد مقارنة بين مستوى الدوري المصري ومستوى الدوريات الخارجية، ليس لدينا جودة دوري تساعد على حصولنا على بطولة كاس الامم الأفريقية.

واختتم: كنت ضد تصريحات حسام حسن عقب المؤتمر الصحفي لمباراة السنغال وكنت أرى ان يكون هناك هدوء في التصريحات في الفوز مثل الخسارة.