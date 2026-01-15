قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ساديو ماني.. نجم لا يلمع في الملاعب فقط | أسطورة كروية ورسالة إنسانية من قلب السنغال

منتصر الرفاعي

لم يكن ساديو ماني يوما مجرد لاعب كرة قدم موهوب بل تحول إلى رمز إنساني حقيقي داخل السنغال وخارجها بعدما اختار أن يرد الجميل لوطنه بطريقته الخاصة واضعا نجاحه وشهرته في خدمة أبناء بلده.

عطاء خارج المستطيل الأخضر

حرص نجم السنغال على توجيه جزء كبير من دخله لدعم قريته ومجتمعه فقام ببناء مدرسة بتكلفة 270 ألف يورو إيمانا منه بأهمية التعليم كطريق للمستقبل ولم يتوقف عند هذا الحد بل شيد مستشفى بتكلفة 530 ألف يورو لتوفير الرعاية الصحية لأبناء منطقته.

كما يقدم ماني 70 يورو شهريا لكل أسرة في قريته إلى جانب توفير ملابس مجانية للأطفال في مبادرات إنسانية تهدف لتخفيف أعباء الحياة اليومية عن الأسر البسيطة.

تطوير البنية التحتية لقريته

وساهم ساديو ماني في نقل قريته إلى عصر التكنولوجيا بعدما نجح في جلب شبكة 4G من خلال شراكة مع شركة Orange ليساهم في تحسين خدمات الاتصال والإنترنت ويفتح آفاقا جديدة للشباب كما افتتح محطة وقود بالتعاون مع شركة Oryx Senegal لدعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

بطل داخل الملعب أيضا

لم يتوقف عطاء ساديو ماني عند الجانب الإنساني فقط بل واصل التألق داخل المستطيل الأخضر حيث قاد منتخب السنغال إلى النهائي الثالث خلال آخر أربع نسخ من كأس أمم إفريقيا، مؤكدا مكانته كقائد حقيقي لجيل ذهبي رفع اسم بلاده عاليا في القارة الأفريقية.

ابن السنغال البار

بهذه المسيرة المزدوجة الإنسانية والرياضية يجسد ساديو ماني صورة الابن الحقيقي والنقي للسنغال الذي لم ينسي جذوره ولم يكتفي بالنجومية بل جعل من نجاحه رسالة أمل وعطاءه نموذجا يحتذى به داخل أفريقيا وخارجها.

إنجازات ساديو ماني.. أرقام وبطولات تخلد الأسطورة

على مستوى الأندية، خاض ساديو ماني 614 مباراة رسمية مع الفرق التي لعب لها في مختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل 249 هدفا إلى جانب 126 تمريرة حاسمة ليؤكد دوره المؤثر سواء في إنهاء الهجمات أو صناعتها.

أما على الصعيد الدولي، فقد مثل ماني منتخب السنغال في 122 مباراة دولية سجل خلالها 51 هدفا، وصنع 28 هدفا آخر وكان عنصرا حاسما في أبرز إنجازات "أسود التيرانجا" خلال العقد الأخير.

وعلى مستوى البطولات، توج ساديو ماني بالعديد من الألقاب القارية والعالمية أبرزها دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الإفريقية إلى جانب الفوز بـ الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس السوبر الأوروبي كما أضاف إلى خزائنه كأس العالم للأندية.

ولم تتوقف إنجازاته عند ذلك، حيث حصد ألقابا محلية متنوعة من بينها كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي كما توج بـ الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني إضافة إلى الفوز بـ الدوري النمساوي مرتين وكأس النمسا في مسيرة تعكس استمراريته وقدرته على التألق في مختلف الدوريات والبطولات.

ساديو ماني انسانية ماني إنجازات ساديو ماني منتخب السنغال

