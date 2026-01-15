قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أية سماحة: تناسق جسدي كرم كبير من ربنا.. وأنا جيناتي حلوة
عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب
رئيس البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
التضامن: مليون أسرة صرفت دعم تكافل وكرامة باليوم الأول عن يناير 2026
وزير الخارجية: أهمية التعاون مع أستراليا لخبرتها في دعم المشروعات
في حضور وزراء وشخصيات عامة.. أحمد موسى يحتفل بصدور كتابه أسرار | صور
طارق السيد يروي ذكريات بطولة الدوري 2004 وموقف غريب مع حسام حسن
للموظف ذي الإعاقة.. إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر
نقل والدة شيماء جمال إلى قسم الطالبية بعد التحفظ عليها في محكمة الجيزة
طارق السيد يكشف سبب تحقيق مصر ثلاثية أمم إفريقيا مع حسن شحاتة
«الأرصاد»: طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 12
رياضة

الكاف يعلن قائمة أفضل لاعب و مدرب " سيدات " في أفريقيا

ياسمين تيسير

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”  عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ ولاعبة و مدرب داخل القارة (سيدات) لعام 2025.

وجاءت القائمة كالتالي :

قائمة أفضل لاعبة في قارة أفريقيا : 

-سناء مسعودي لاعبة فريق اصفار المغربي سيدات

-ضحي الميداني لاعبة فريق اصفار المغربي سيدات 

-ايمي ديالو لاعبة صن داونز الجنوب افريقي 

قائمة أفضل مدرب لمنتخب السيدات :

-لميا بوميهادي مدربه منتخب مازمبي سيدات

-جاستن مادوج مدرب منتخب نيجيريا سيدات

-جورج فيلدا مدرب منتخب المغرب سيدات

قائمة أفضل الأندية :

-نادي أصفار المغربي

-نادي مازمبي الكونغولي

-نادي صن داونز الجنوب أفريقي

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

الإفتاء ترد بالدليل على المشككين في رحلة الإسراء والمعراج

رئيس جامعة الأزهر: الإسراء والمعراج كانت رحلة احتفاء بالنبي الكريم

حصاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 2025

حصاد 2025 | الأزهر للفتوى يعزز الدعم العلمي ويطور وحداته المبتكرة لخدمة المجتمع

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

