الكاف يعلن قائمة أفضل لاعب و مدرب " سيدات " في أفريقيا

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ ولاعبة و مدرب داخل القارة (سيدات) لعام 2025.
وجاءت القائمة كالتالي :
قائمة أفضل لاعبة في قارة أفريقيا :
-سناء مسعودي لاعبة فريق اصفار المغربي سيدات
-ضحي الميداني لاعبة فريق اصفار المغربي سيدات
-ايمي ديالو لاعبة صن داونز الجنوب افريقي
قائمة أفضل مدرب لمنتخب السيدات :
-لميا بوميهادي مدربه منتخب مازمبي سيدات
-جاستن مادوج مدرب منتخب نيجيريا سيدات
-جورج فيلدا مدرب منتخب المغرب سيدات
قائمة أفضل الأندية :
-نادي أصفار المغربي
-نادي مازمبي الكونغولي
-نادي صن داونز الجنوب أفريقي