بفرمان من الكاف.. كواليس إيقاف «ايتو» رئيس الاتحاد الكاميروني

قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم معاقبة رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو بالإيقاف لـ 4 مباريات على خلفية المشادة مع رئيس الاتحاد الموريتاني في أمم أفريقيا.

وبدأت الأزمة في مقصورة مباراة المغرب والكاميرون حيث علق إيتو على أداء الحكم الموريتاني دحان بيدا خلال اللقاء مما أثار غضب مواطنه وحدثت المشادة.

وقام الاتحاد الإفريقي بتغريم صامويل إيتو 20 ألف دولار بجانب الإيقاف على خلفية الأحداث الأخيرة.

منتخب المغرب ضد السنغال

يواجه منتخب المغرب نظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

وتنطلق المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بين السنغال و المغرب، مساء الاحد المقبل في تمام الساعه التاسعة مساء، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.