هل صيام الإسراء والمعراج بدعة ولم يصُمه النبي؟ اعرف موعده وآراء الفقهاء
صادرات غذائية بـ22.3 مليون دولار.. مصر تعزز حضورها في السوق الإيفواري
المشاط: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من الشركاء الدوليين لدعم برنامج الإصلاحات الهيكلية
18 لاعبا.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الطلائع بكأس عاصمة مصر
بفرمان من الكاف.. كواليس إيقاف «ايتو» رئيس الاتحاد الكاميروني
كاف يدرس توقيع عقوبات علي مروان عطية للتطاول علي حكم مباراة مصر والسنغال
نائب: قانون المحليات خطوة ضرورية.. وتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء
الخسارة لم تحجب التألق.. ثنائي منتخب مصر يحققان إنجازا تاريخيا
جهاز حدائق أكتوبر يغلق المياه عن وصلات مياه خلسة بـ دار مصر
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
رياضة

بفرمان من الكاف.. كواليس إيقاف «ايتو» رئيس الاتحاد الكاميروني

صامويل إيتو
صامويل إيتو
عبدالله هشام

قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم معاقبة رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو   بالإيقاف لـ 4 مباريات على خلفية المشادة مع رئيس الاتحاد الموريتاني في أمم أفريقيا. 

وبدأت الأزمة في مقصورة مباراة المغرب والكاميرون حيث علق إيتو على أداء الحكم الموريتاني دحان بيدا خلال اللقاء مما أثار غضب مواطنه وحدثت المشادة.

وقام الاتحاد الإفريقي بتغريم صامويل إيتو 20 ألف دولار بجانب الإيقاف على خلفية الأحداث الأخيرة.

منتخب المغرب ضد السنغال

يواجه منتخب المغرب نظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

وتنطلق المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بين السنغال و المغرب، مساء الاحد المقبل في تمام الساعه التاسعة مساء، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

منتخب مصر منتخب الكاميرون منتخب المغرب أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

الدواجن

اعرف الكيلو بكام.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس 15 يناير في الأسواق

فهمي محمود الأمين

آثار أسوان : نركز على تسجيل وتوثيق الآثار بصفة مستمرة

أرشيفية

حماس: مستعدون لتسليم إدارة غزة للجنة الوطنية الانتقالية وتسهيل مهمتها

بالصور

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

