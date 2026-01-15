قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخسارة لم تحجب التألق.. ثنائي منتخب مصر يحققان إنجازا تاريخيا
جهاز حدائق أكتوبر يغلق المياه عن وصلات مياه خلسة بـ دار مصر
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي
حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها
الانسحابات تعصف ببيت الأمة.. حسان وأبو شقة يتنازلان عن الترشح لرئاسة الوفد
صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي

منتصر الرفاعي

تمكن منتخب المغرب من حجز مقعده في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بعدما تجاوز عقبة نظيره منتخب نيجيريا بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الدور نصف النهائي والتي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. 

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمت بطاقة التأهل للمغرب.

ياسين بونو.. نجم المباراة والحارس القائد

شهدت المباراة تألقًا كبيرًا للحارس ياسين بونو، الذي لعب دور البطولة في حسم تأهل أسود الأطلس، بعدما تصدى لركلتي ترجيح حاسمتين لنيجيريا ليؤكد مكانته كـ صمام أمان أول للمنتخب المغربي وأحد أبرز نجوم البطولة.

ويواصل بونو تألقه اللافت في ركلات الترجيح بعد أن أنقذ 4 ركلات من أصل 7 في آخر مباراتين بلغ فيهما المغرب نصف النهائي، أمام نيجيريا (4-2) وإسبانيا (3-2) مما يعكس قدرته على فرض نفسه كأحد أفضل حراس القارة في اللحظات الفاصلة.

أرقام تاريخية للحارس المغربي

كما خرج ياسين بونو بشباك نظيفة للمرة الـ11 في تاريخ مشاركاته بكأس أمم إفريقيا معادلا رقم الإيفواري بوباكر كوبا بينما يتصدر المصري عصام الحضري القائمة بـ14 مباراة دون استقبال أهداف ما يضع بونو في مصاف أفضل الحراس تاريخيًا على المستوى القاري.

تصريحات الحارس بعد المباراة

في تصريحات عقب المباراة قال بونو إن ركلات الترجيح تعتمد على التوقع والحظ، مؤكدا ركلات الترجيح تعتمد على التوقع والحظ، واليوم حالفنا التوفيق.

وأشار أيضًا إلى الأداء المميز لزملائه، قائلا قدم اللاعبون مباراة كبيرة أمام فريق قوي ومنظم تكتيكيا.

وبالنسبة للنهائي المرتقب أمام السنغال، قال بونو: النهائي سيكون احتفالًا ضخمًا، سنواجه منتخبا عظيما ومتماسكا، موجها الشكر للجماهير المغربية على الدعم الكبير ولمدربه وليد الركراكي على التحضير المثالي.

وأضاف في ختام حديثه شعبنا يحب لاعبي المنتخب، وهذا يمنحنا دافعا إضافيا لرد الجميل. سنستعيد طاقتنا ونستعد جيدا للنهائي لنقدم ما يليق بجماهيرنا.

المغرب يواصل كتابة التاريخ

بهذه النتيجة، يؤكد أسود الأطلس تفوقهم في المباريات الحاسمة خاصة في ركلات الترجيح ويواصلون كتابة صفحة جديدة من تاريخ كرة القدم المغربية مع اقترابهم من التتويج باللقب أمام منافس قوي وجاهز وهو منتخب السنغال، في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل.

