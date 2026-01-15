قرار جديد من ليفربول بشأن محمد صلاح بعد أمم أفريقيا.. ماذا سيحدث؟

اتخذ نادي ليفربول الإنجليزي قراراً جديداً وحاسماً بشأن مستقبل نجمه المصري محمد صلاح مع الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي، وسط تكهنات واسعة في الأروقة الإعلامية بشأن ما إذا كان الريدز سيسمح برحيله أو سيحتفظ به حتى نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن محمد صلاح وصل إلى محطته الأخيرة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، حيث تعرض المنتخب المصري إلى الهزيمة من السنغال في نصف نهائي البطولة، ومن المقرر أن يواجه الفراعنة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث.

ورغم الخروج، إلا أن محمد صلاح نجح في تسجيل 4 أهداف خلال مشواره بالبطولة ليرفع سجله التهديفي مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا إلى 11 هدف عبر التاريخ، وذلك بعد أن سجل ظهوره في 5 نسخ، وهي: 2017،2019، 2021، 2023، 2025.

قرار ليفربول بشأن صلاح

وسائل إعلام بريطانية نقلت عن الصحفي ديفيد أورنستين من صحيفة “ذا أثليتيك” أن إدارة ليفربول قررت عدم بيع أو التفريط في صلاح خلال الفترة الحالية، بالرغم من تألقه اللافت مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا المقامة بالمغرب.

صلاح، الذي يرتبط بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف 2027، ظل محل جدل كبير في الأسابيع الماضية، بعد أن أظهرت بعض التقارير رغبة النادي في إعادة ترتيب أولويات الفريق، وعدم ضمان مشاركاته الأساسية في بعض المباريات، مما أثار تساؤلات حول دوره في صفوف الريدز.

لكن قرار الإدارة جاء واضحاً بتثبيته داخل تشكيلة الفريق حتى نهاية الموسم على الأقل، مع تأكيد أهمية دوره القيادي والفني داخل الفريق.

الأمر لم يتوقف عند مجرد الإبقاء على اللاعب؛ بل إن التقارير أشارت أيضاً إلى أن ليفربول يواجه معضلة في ملف تجديد عقود بعض لاعبيه الأقدم، مثل فيرجيل فان دايك وجو جوميز، حيث تنتهي عقودهم أيضاً في 2027، ما دفع الإدارة إلى التفكير مالياً وتنظيمياً في الملفات الأهم قبل التحرك في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

تعزيز الدفاع المركزي بات من أولويات النادي، في حين لم يتم اتخاذ قرار بخصوص تعزيز مركز الظهير الأيمن خلال هذا الشتاء.

هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

من جهة أخرى، لم تخفت التكهنات المتعلقة بمستقبل صلاح أبداً، خاصة بعد أن وصلت تقارير من مصادر صحفية أخرى تشير إلى اهتمام أندية أوروبية وسعودية بالحصول على خدماته في حال قرر ليفربول تخفيف القيود عليه في الصيف.

وقد تم ربط اسم صلاح بأندية مثل جالطة سراي التركي وغيرها، في ظل الحديث عن إمكانية انتقاله خارج إنجلترا في مدة لاحقة، لكن هذه الأنباء لم تتبلور إلى أي عرض رسمي حتى الآن.

قرار ليفربول الأخير يعكس رغبة واضحة في الاحتفاظ بخدمات صلاح كعنصر أساسي في المشروع الرياضي الحالي، خاصة مع سعي النادي للحفاظ على توازن الفريق والمنافسة على البطولات، رغم أن الملف الخاص بمشاركاته الدائمة وتحقيق طموحاته الشخصية سيبقى موضع نقاش بين الطرفين في الساعات القادمة، مع توقع أن تبقى القصة حاضرة حتى نهاية الموسم.