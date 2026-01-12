ليفربول يكتسح بارنسلي برباعية ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

اكتسح فريق ليفربول نظيره بارنسلي، برباعية مقابل هدف، في إطار الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت رباعية ليفربول عن طريق دومينيك سوبوسلاي وجيريمي فريمبونج وفلوريان فيرتز وهوجو إيكتيكي في الدقائق 9، 36، 84، 90+4.

فيما جاء هدف بارنسلي في الدقيقة 40 عن طريق أدم فيليب.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق ليفربول إلى الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: جيورجيو مامارداشفيلي

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – جو جوميز – فيرجيل فان ديك – كورتيس جونز

خط الوسط: ماك أليستر – جاكبو – سوبوسزلاي

خط الهجوم: جيريمي فريمبونج – ريو نجوموها – فيديريكو كييزا

ويدخل ليفربول المباراة بكامل تشكيله بعد السقوط في تعادل سلبي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول ضد بارنسلي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD

ويرغب سلوت المدير الفني لفريق ليفربول لتحقيق الفوز والتأهل لدور ال32 من كأس الاتحاد لذلك سيلعب المباراة بنفس التشكيل المعتاد مع إجراء تغييرات طفيفة على بعض المراكز.

ويغيب عن صفوف فريق ليفربول ضد بارنسلي كلا من محمد صلاح لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر بجانب كونور برادلي بسبب إصابة الركبة ويمتد غيابه لنهاية الموسم.

وابتعد واتارو إندو وجايدن دانس وألكسندر إيزاك عن صفوف ليفربول بسبب الإصابة.