أمير طعيمة: خطة حسام حسن تحل نصف مشاكل ليفربول

وجه امير طعيمة رسالة إلي مدرب ليفربول بعد تألق صلاح مع المنتخب في أمم افريقيا.

وكتب طيعمة عبر حسابه الشخصي اكس :" خطة حسام حسن فيها حل لنص مشاكل ليفربول، هتعالج مشاكله الدفاعية و هيستفيد من صلاح اكتر. الثرد باك الثالث ممكن يكون جرافينبرج، و اكيد اكيتيكي بجوار صلاح.

‏خلينا في السنغال دلوقتي.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان الفراعنة حجزوا مقعدهم في المربع الذهبي عقب فوز مثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، بينما تأهل المنتخب السنغالي بعد انتصار صعب على مالي بهدف دون رد.

على المستوى الدولي، غالبًا ما كانت مواجهة صلاح وماني حافلة باللحظات الحاسمة، حيث تفوق ماني في كثير من المواقف المصيرية.

ويُشار إلى أن السنغالي يتفوّق على صلاح من حيث الإنجازات الدولية، إذ يشارك في نسخته السادسة من البطولة مقابل الخامسة لصلاح، وقد تواجه الثنائي في نهائيين سابقين.