اتحاد الكرة يعلق على مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

علق اتحاد الكرة المصري على مباراة اليوم بين منتخب مصر ومنافسه السنغال في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومنح الاتحاد المصري مباراة اليوم بين مصر والسنغال عنوان : مهمة جديدة نحو حلم الثامنة.

مصر والسنغال

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال، اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

موعد مباراة مصر والسنغال اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال اليوم، الأربعاء 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويطمح الفراعنة في تحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة على اللقب القاري، بعد تجاوزهم منتخب بنين في دور الـ16، ثم الإطاحة بكوت ديفوار في ربع النهائي.

كما يدخل منتخب مصر المباراة بروح الانتقام، حيث يسعى الفريق بقيادة المدرب حسام حسن لاستعادة الاعتبار أمام السنغال بعد مواجهاتهما السابقة في نهائي 2021 ومباراة التأهل لكأس العالم، مستفيدًا من الأداء القوي والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون خلال الأدوار الإقصائية.