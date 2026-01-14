شوبير عن مواجهة مصر والسنغال: مباراة صعبة جدا يارب تخلص بدري

علق الإعلامي أحمد شوبير على مواجهة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب شوبير: مباراة صعبة جدًا جدًا، نتمنى توفيق ربنا ونخلص اللقاء بدري''.

ويستهدف محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، قيادة الفراعنة نحو اللقب القاري في كأس أمم إفريقيا، لكنه سيواجه تحديًا صعبًا عندما يلتقي بزميله السابق في الريدز وخصمه الحالي ساديو ماني في نصف النهائي ضد السنغال.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال، اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان الفراعنة قد حجزوا مقعدهم في المربع الذهبي عقب فوز مثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، بينما تأهل المنتخب السنغالي بعد انتصار صعب على مالي بهدف دون رد.



على المستوى الدولي، غالبًا ما كانت مواجهة صلاح وماني حافلة باللحظات الحاسمة، حيث تفوق ماني في كثير من المواقف المصيرية.

ويُشار إلى أن السنغالي يتفوّق على صلاح من حيث الإنجازات الدولية، إذ يشارك في نسخته السادسة من البطولة مقابل الخامسة لصلاح، وقد تواجه الثنائي في نهائيين سابقين.

ومن أبرز تلك المواجهات كان نهائي 2021، عندما سجّل ماني ركلة الترجيح الحاسمة لتمنح السنغال لقبها الأول، بعد أن أضاع صلاح ركلة حاسمة في الوقت الأصلي.