صلاح ضد ماني..منتخب مصر في مهمة لترويض "أسود التيرانجا" والتأهل لنهائي أمم أفريقيا

يسعى منتخب مصر لمواصلة مسيرته الناجحة في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية عندما يواجه نظيره السنغالي على الملعب الكبير بمدينة طنجة المغربية في أولى مباريات نصف النهائي التي يُديرها الجابوني بيير أوتشو للساحة والكيني بيتر واويرو لتقنية الفيديو.

"منتخب الساجدين" أتم تحضيراته لهذه القمة بأداء التدريب الأخير أمس الثلاثاء في ظل حماس كبير وجاهزية كاملة لكل نجومه وجهازه الفني بقيادة حسام حسن لرد الاعتبار أمام المنافس الذي توج بلقب نسخة 2021 وتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 على حساب منتخب مصر وتخطيه في واحدة من أكبر العقبات في طريق استعادة اللقب الغائب منذ ستة عشر عاماً.

المنتخبان قدما وجه مشرق خلال هذه النسخة ولم يتعرضا لأي خسارة في طريقهما للمربع الذهبي ’ حيث تصدر فريق المدرب حسام حسن ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من انتصارين على زيمبابوي (2 – 1) وجنوب أفريقيا (1 – 0) وتعادل مع أنجولا (0 – 0) ’ ثم تخطى بنين (3 – 1) وكوت ديفوار (3 – 2) في ثمن وربع النهائي.

من جانبه حصد عناصر المدرب بابي ثياو 7 نقاط في المجموعة الرابعة بفوزين على بوتسوانا وبنين (3 – 0) (1 – 1) وتعادل مع الكونغو الديمقراطية (1 – 1) ثم تجاوزوا السودان في ثمن النهائي (3 – 1) ومالي (1 – 0) في ربع النهائي.

القائد محمد صلاح قدم أداء استثنائي خلال هذه النسخة مقارنة بمشاركاته الأربعة السابقة وتمكن من تسجيل 4 أهداف في 4 مباريات رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً وضعته في المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة بالتساوي مع عدد من النجوم على رأسهم حسام حسن ’ ويسعى اليوم لقيادة زملائه للنهائي الثالث في النسخ الخمس الأخيرة والحادي عشر في تاريخ "زعيم" البطولة الأول ومعه عدد من الأوراق التي تألقت خلال مشوار مصر في هذه النسخة بداية من الحارس محمد الشناوي وحتى جناح مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش بالإضافة لإمام عاشور الذي تألق بشكل لفت أنظار الجميع أمام "الأفيال البرتقالية" في ربع النهائي وصنع الهدفين الأول والثالث.

صلاح سيواجه طموح متجدد لقائد عملاق غرب أفريقيا ساديو ماني زميله السابق في ليفربول الإنجليزي والذي قاد زملائه ببراعة في هذه النسخة وسجل هدفاً وحيداً أمام الكونغو الديمقراطية في مرحلة المجموعات رافعاً غلته في البطولة إلى 10 أهداف كأفضل هداف سنغالي طوال تاريخ البطولة .

يملك المنتخب السنغالي إلى جانب مهاجم النصر السعودي عدد هائل من النجوم في كل المراكز وأبرزهم نيكولاس جاكسون وباب جايي وشريف ندياي متصدري قائمة هدافي منتخب السنغال في البطولة برصيد هدفين لكل لاعب بالإضافة لـ الحبيب ديالو وعبد الله سيك وأليمان ندياي اليافع صاحب الـ 17 عاماً إبراهيم مباي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

مواجهة اليوم ستكون السادسة بين الكبيرين في نهائيات أمم أفريقيا منذ أول لقاء جمع بينهما في افتتاح نسخة 1986 بالقاهرة والأرقام تبرز التكافؤ الكبير حيث حقق كل منتخب انتصارين وسجل 3 أهداف وتعادلا مرة واحدة في نهائي النسخة قبل الماضية الذي ابتسمت فيه ركلات الترجيح لزملاء الحارس إدوارد ميندى.