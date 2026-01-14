قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
رياضة

صلاح ضد ماني..منتخب مصر في مهمة لترويض "أسود التيرانجا" والتأهل لنهائي أمم أفريقيا

محمد صلاح وماني
محمد صلاح وماني
عبدالله هشام

يسعى منتخب مصر لمواصلة مسيرته الناجحة في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية عندما يواجه نظيره السنغالي على الملعب الكبير بمدينة طنجة المغربية في أولى مباريات نصف النهائي التي يُديرها الجابوني بيير أوتشو للساحة والكيني بيتر واويرو لتقنية الفيديو.

"منتخب الساجدين" أتم تحضيراته لهذه القمة بأداء التدريب الأخير أمس الثلاثاء في ظل حماس كبير وجاهزية كاملة لكل نجومه وجهازه الفني بقيادة حسام حسن لرد الاعتبار أمام المنافس الذي توج بلقب نسخة 2021 وتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 على حساب منتخب مصر وتخطيه في واحدة من أكبر العقبات في طريق استعادة اللقب الغائب منذ ستة عشر عاماً.

المنتخبان قدما وجه مشرق خلال هذه النسخة ولم يتعرضا لأي خسارة في طريقهما للمربع الذهبي ’ حيث تصدر فريق المدرب حسام حسن ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من انتصارين على زيمبابوي (2 – 1) وجنوب أفريقيا (1 – 0) وتعادل مع أنجولا (0 – 0) ’ ثم تخطى بنين (3 – 1) وكوت ديفوار (3 – 2) في ثمن وربع النهائي.

من جانبه حصد عناصر المدرب بابي ثياو 7 نقاط في المجموعة الرابعة بفوزين على بوتسوانا وبنين (3 – 0)  (1 – 1) وتعادل مع الكونغو الديمقراطية (1 – 1) ثم تجاوزوا السودان في ثمن النهائي (3 – 1) ومالي (1 – 0) في ربع النهائي.

القائد محمد صلاح قدم أداء استثنائي خلال هذه النسخة مقارنة بمشاركاته الأربعة السابقة وتمكن من تسجيل 4 أهداف في 4 مباريات رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً وضعته في المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة بالتساوي مع عدد من النجوم على رأسهم حسام حسن ’ ويسعى اليوم لقيادة زملائه للنهائي الثالث في النسخ الخمس الأخيرة والحادي عشر في تاريخ "زعيم" البطولة الأول ومعه عدد من الأوراق التي تألقت خلال مشوار مصر في هذه النسخة بداية من الحارس محمد الشناوي وحتى جناح مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش بالإضافة لإمام عاشور الذي تألق بشكل لفت أنظار الجميع أمام "الأفيال البرتقالية" في ربع النهائي وصنع الهدفين الأول والثالث.

صلاح سيواجه طموح متجدد لقائد عملاق غرب أفريقيا ساديو ماني زميله السابق في ليفربول الإنجليزي والذي قاد زملائه ببراعة في هذه النسخة وسجل هدفاً وحيداً أمام الكونغو الديمقراطية في مرحلة المجموعات رافعاً غلته في البطولة إلى 10 أهداف كأفضل هداف سنغالي طوال تاريخ البطولة .

 يملك المنتخب السنغالي إلى جانب مهاجم النصر السعودي عدد هائل من النجوم في كل المراكز وأبرزهم نيكولاس جاكسون وباب جايي وشريف ندياي متصدري قائمة هدافي منتخب السنغال في البطولة برصيد هدفين لكل لاعب بالإضافة لـ الحبيب ديالو وعبد الله سيك وأليمان ندياي اليافع صاحب الـ 17 عاماً إبراهيم مباي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

مواجهة اليوم ستكون السادسة بين الكبيرين في نهائيات أمم أفريقيا منذ أول لقاء جمع بينهما في افتتاح نسخة 1986 بالقاهرة والأرقام تبرز التكافؤ الكبير حيث حقق كل منتخب انتصارين وسجل 3 أهداف وتعادلا مرة واحدة في نهائي النسخة قبل الماضية الذي ابتسمت فيه ركلات الترجيح لزملاء الحارس إدوارد ميندى.

منتخب مصر أمم أفريقيا السنغال صلاح وماني صلاح ضد ماني

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

شوبير

شوبير عن مواجهة مصر والسنغال: مباراة صعبة جدا يارب تخلص بدري

الدرديري

قبل مواجهة منتخب مصر .. تعليق ساخر من الدرديري ل ساديو ماني

منتخب نيجيريا

تشكيل المغرب ونيجيريا المتوقع في نصف نهائي أمم أفريقيا

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

