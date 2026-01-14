لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وجّه المدرب الألماني المخضرم يورجن كلوب، الدعم لمحمد صلاح نجم منتخب مصر في مواجهة السنغال بنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وكتب كلوب عبر حسابه على فيسبوك: “لا أتحيز لأحد، لكن مع الأسف يا ساديو، أنت تملك لقب البطولة. فلندعم مو لتحقيق هذه البطولات الأفريقية، فهو بحاجة إليها، خاصةً في هذا الوقت الذي يمر به ملك مصر، لأنها سترفع معنوياته، سواء مع المنتخب المصري أو ليفربول، وستساعده على المنافسة على الكرة الذهبية العام المقبل. دع مو يثبت لكل المشككين أنه ما زال يملك القدرة على تحقيق المزيد من الألقاب كل الاحترام لساديو ومنتخب السنغال”.

منشور يورجن كلوب

واختتم منتخب مصر تدريباته مساء أمس، استعدادًا لمواجهة السنغال المرتقبة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في أجواء اتسمت بالتركيز والجدية داخل معسكر الفراعنة.

وحرص الجهاز الفني على وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الفنية، مع تكثيف الجوانب التكتيكية وتنفيذ بعض الجمل الهجومية والدفاعية، وسط جاهزية معنوية وبدنية عالية من اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة أمام أسود التيرانجا.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب على حساب كوت ديفوار بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

فيما نجح السنغال في بلوغ دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز علي مالي بربع نهائي الكان.