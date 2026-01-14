بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن صفقة جديدة مرتقبة داخل النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "بعد إمام عاشور الأهلي على أعتاب ضم أحمد عيد ظهير الزمالك السابق والذي قام بسب رموز النادي الأهلي برفقة إمام عاشور وتعرض وقتها الثنائي للايقاف 12 مباراة وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما واعترض الأهلي وقتها على العقوبة ووصف الواقعة من الثنائي بوجود تلفيات في الأخلاق والسلوك وتقديم النموذج السيئ للشباب".

ويقترب النادي الأهلي من حسم صفقة انضمام الجزائري محمد الأمين رمضاوي، مهاجم بارادو الجزائري، خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وأعلن موقع ترانسفير ماركت يعلن ان نسبة انتقال المهاجم الجزائري محمد الامين رمضاوي الى النادي الأهلي تصل الى 100%.