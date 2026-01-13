قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«ماينتس» يفوز على «هايدينهايم» 2-1 في الدوري الألماني
أتلتيكو مدريد بتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا
صدمة | مصرع لاعب كرة قدم في حادث أليم بكفر الشيخ
أشرف صبحي يعلن اختيار القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2026
بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك
قناع أوسيمين .. من إصابة خطيرة إلى رمز مميز للتحدي والإصرار
موعد اختبارات التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووي
في 10 سنوات.. كيف وفرت الدولة "سكن كريم" لـ 4 ملايين مواطن ؟
محدش يستهتر بالوجع النفسي .. لقاء سويدان توجه رسالة لجمهورها
«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو
بعد 21 سنة غياب .. محمد فؤاد يكشف تفاصيل قلبه في نيويورك
تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طيران السنغال يعلن وصول مشجع الليزر لمؤازرة المنتخب أمام مصر

مشجع السنغال
مشجع السنغال
حسام الحارتي

أعلنت شركة الطيران الوطنية السنغالية (Air Sénégal) عن وصول المشجع السنغالي الشهير محمد ساليو نداي المعروف إعلاميًا باسم مشجع الليزر إلى المغرب، تمهيدًا لحضوره مباراة منتخب السنغال ضد منتخب مصر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والمقررة لها غداً الأربعاء ك

وفي منشور رسمي عبر حسابها على منصة إكس وصفت شركة الطيران السنغالي ندياي بأنه “العضو الثالث عشر في الفريق” مؤكدة أنه معهم الآن في المغرب للمشاركة في دعم أسود التيرانغا في المواجهة المنتظرة.


 

وفي سياق سابق أعلنت شركة الطيران الوطنية السنغالية عن نيتها تقديم إقامة مدفوعة التكاليف بالكامل في المغرب للمشجع السنغالي الشهير محمد ساليو ندياي المعروف باستخدام الليزر خلال مباراة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وذلك لحضور مواجهة أسود التيرانجا ضد الفراعنة بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب .

وخاض منتخب السنغال الملقب بـ أسود التيرانجا تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب مصر الوطني في دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

 ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب السنغال في تمام الساعة السابعة مساء بعد غد الأربعاء فى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتأهل منتخب السنغال إلي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا عقب الفوز على مالي بهدف دون رد

السنغال منتخب السنغال مشجع الليزر منتخب مصر المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

زينة وأحمد عز

أجر خادمة.. إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إلى زينة

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

بالصور

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد