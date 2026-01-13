طيران السنغال يعلن وصول مشجع الليزر لمؤازرة المنتخب أمام مصر

أعلنت شركة الطيران الوطنية السنغالية (Air Sénégal) عن وصول المشجع السنغالي الشهير محمد ساليو نداي المعروف إعلاميًا باسم مشجع الليزر إلى المغرب، تمهيدًا لحضوره مباراة منتخب السنغال ضد منتخب مصر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والمقررة لها غداً الأربعاء ك

وفي منشور رسمي عبر حسابها على منصة إكس وصفت شركة الطيران السنغالي ندياي بأنه “العضو الثالث عشر في الفريق” مؤكدة أنه معهم الآن في المغرب للمشاركة في دعم أسود التيرانغا في المواجهة المنتظرة.





وفي سياق سابق أعلنت شركة الطيران الوطنية السنغالية عن نيتها تقديم إقامة مدفوعة التكاليف بالكامل في المغرب للمشجع السنغالي الشهير محمد ساليو ندياي المعروف باستخدام الليزر خلال مباراة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وذلك لحضور مواجهة أسود التيرانجا ضد الفراعنة بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب .

وخاض منتخب السنغال الملقب بـ أسود التيرانجا تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب مصر الوطني في دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب السنغال في تمام الساعة السابعة مساء بعد غد الأربعاء فى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتأهل منتخب السنغال إلي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا عقب الفوز على مالي بهدف دون رد