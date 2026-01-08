بنسبة 100%.. الجزائري محمد الأمين رمضاوي ينضم للأهلي

يقترب النادي الأهلي من حسم صفقة انضمام الجزائري محمد الأمين رمضاوي، مهاجم بارادو الجزائري، خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وأعلن موقع ترانسفير ماركت يعلن ان نسبة انتقال المهاجم الجزائري محمد الامين رمضاوي الى النادي الأهلي تصل الى ١٠٠ %.

موقع ترانسفير

وحصلت إدارة النادي الأهلي على موافقة الجانب الدانماركي ييس توروب، المدير الفني، لإتمام صفقة ضم المهاجم الجزائري إلى صفوف القلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوي.

أبرز المعلومات عن مهاجم الأهلي المحتمل

1- المهاجم الجزائري محمد الأمين رمضاوي تبلغ قيمته التسويقية 500 ألف يورو.

2- سوف يتم قيده تحت السن في حال التعاقد معه من جانب النادي الأهلي.

3- خاض محمد الأمين رمضاوي مع فريق بارادو الجزائري خلال الموسم الحالي 15 مباراة أحرز خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

4- يمتلك الجزائري محمد الأمين رمضاوي مهارات فنية وسرعة عالية إلي جانب إجادة التسديد بالرأس.

5- يشارك محمد الأمين رمضاوي رفقة منتخب الجزائر تحت 20 سنة ويرتبط بعقد مع نادي بارادو ينتهي في 30 يونيو 2028.