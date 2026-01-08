نادي البنك الأهلي يقبل اعتذار عبد الواحد السيد عن الاستمرار في منصبه

وافقت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار على الإعتذار الذي تقدم به الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي عن عدم الاستمرار في منصبه وذلك لظروف خاصة به.

ووجّهت إدارة البنك الأهلي له الشكر على الجهد الكبير الذي بذله خلال فترة توليه المسؤولية متمنيةً له التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة.

في سياق آخر حرص أيمن الرمادي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، ومدرب البنك الأهلي الحالي، على توجيه رسالة تهنئه إلى معتمد جمال المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

وكتب أيمن الرمادي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبالله نستعين وعلى الله نتوكل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تهنئة قلبية لصديقي العزيز كابتن معتمد جمال لتولي مهمة الإدارة الفنية لنادي الزمالك العظيم وأتمني له من كل قلبي التوفيق والسداد، فهو اختيار صادف أهله، فقد عرفنا كابتن معتمد بهدوء شخصيته وحبه لناديه، وأنا شخصيا أدعمه وأسانده بكل قوة فهو أهل لذلك لنبل خلقه ولكفاءته العالية.. لهذا نسأل رب العرش العظيم أن يوفقه ويسدد خطاه ويعينه فهو نعم المولي ونعم النصير.