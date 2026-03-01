قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الزراعة: تخفيض 50% من خدمات الميكنة ودعم شامل لمزارعي سيناء

شيماء مجدي

نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التقرير الشهري للأنشطة البحثية والتنموية والخدمية التي نفذها مركز بحوث الصحراء، في مناطق عمله خاصة في سيناء ومطروح والمناطق الحدودية، خلال شهر فبراير، تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.

وجاءت أبرز أنشطة وجهود المركز كالتالي:


في مجال دعم خطط الدولة والتنسيق الوطني: شارك المركز في الاجتماع التنسيقي لإعداد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ (NAP) بالتعاون مع الجهات المعنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدمج إجراءات التكيف في خطط التنمية، وقام السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجولة إلى محافظة شمال سيناء والتقى بالقيادات التنفيذية، حيث وجه بتخفيض 50% من أسعار خدمات الميكنة الزراعية، وتوفير التقاوي والشتلات والأسمدة، وتدشين منظومة متكاملة لدعم وتسويق زيت زيتون سيناء، والتوسع في مكافحة سوسة النخيل.


وفي مجال تطوير البنية البحثية وتعزيز الوجود الميداني بسيناء: تم وضع حجر الأساس لإعادة تأهيل محطة بحوث الشيخ زويد، لتكون ذراعًا فنيًا لدعم مزارعي شمال سيناء، وتفعيل دور بنك الجينات النباتية، واستقبل مركز خدمات النثيلة وفدًا تنفيذيًا من محافظة شمال سيناء لمتابعة دعم التجمعات التنموية ونقل نظم الري الحديث والتكنولوجيا الزراعية الملائمة للبيئة الصحراوية، وتم مواصلة مبادرة «اسأل واستشير» لخدمة 16 تجمعًا زراعيًا بشمال وجنوب سيناء، مع تقديم استشارات فورية عبر وسائل التواصل، وتنظيم ندوة علمية لدعم زراعة الزيتون بشمال سيناء، وتوزيع 5000 شتلة زيتون و120 رشاشة ظهرية، وتنفيذ نماذج إرشادية بالمزارع.
وفي مجال التمكين المجتمعي ودعم المرأة والشباب: تم تخصيص 5 ملايين جنيه لدعم مشروعات المرأة السيناوية الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم تكريم 44 طالبًا وطالبة من المشاركين في مبادرة «اتعلم واستفيد» ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية، بعد تدريبهم بمحطة الشيخ زويد على الأنشطة الزراعية والإنتاجية.


وفي مجال مشروعات التنمية المتكاملة والتكافل الاجتماعي: تم تنفيذ مشروعات إنتاج حيواني وداجني بتجمع الباغة برأس سدر بالتعاون مع الشركة العامة للبترول، شملت توزيع دجاج بياض وماعز شامي وأعلاف، كما تم توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح، وتم تفقد أنشطة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وتوزيع الكباش البرقي لتحسين السلالات، إلى جانب توزيع شتلات زيتون ودعم المزارعين والمربين.
وفي مجال تنمية الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية بالمناطق الحدودية: تم مواصلة العمل بمثلث حلايب والشلاتين من خلال حصر وتصنيف النباتات الطبية والمراعي الطبيعية، وتطوير الصوب الزراعية، ورفع كفاءة المعامل وتحلية المياه، وتطوير مزرعة الإنتاج الحيواني برأس حدربة، ودعم صغار المربين بالخدمات البيطرية والأعلاف البديلة، كما تنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار، استصلاح الوديان، حماية المراعي، حفر الآبار، وإنشاء بنية أساسية وخدمات مجتمعية لدعم الاستقرار والتنمية.

وزارة الزراعة مركز بحوث الصحراء علاء فاروق وزير الزراعة الميكنة الزراعية

