التوسع في زراعات التين والزيتون ومشروع للحفاظ على سلالات الأغنام بمطروح

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، لبحث سبل تعزيز المشروعات التنموية الزراعية بالمحافظة، وتذليل العقبات أمام المزارعين، وذلك في إطار توجه الدولة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية في المحافظات الحدودية.

وتناول اللقاء مناقشة مبادرة بإقامة ظهير زراعي جديد بمحافظة مطروح، يخصص لزراعات التين والزيتون، وهي المحاصيل التي تتميز بها المنطقة بجودة عالمية، وذلك من خلال توفير الشتلات المتميزة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للجفاف، بحيث يتم المشروع بالتنسيق الكامل بين المحافظة ووزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري لضمان استدامة المقننات المائية اللازمة للمساحات المستهدفة.



وبحث الجانبان إنشاء مشروع متكامل للإنتاج الحيواني يستهدف الحفاظ على سلالات الأغنام التي تشتهر بها مطروح، وتنمية المراعي الطبيعية، بهدف تحسين السلالات المحلية وتوفير الدعم البيطري والتحصينات اللازمة، بما يضمن زيادة دخل مربي الأغنام بالمحافظة وتلبية احتياجات السوق المحلي.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة إمكانية إقامة محجر بيطري متطور بمحافظة مطروح، مخصص لاستقبال شحنات الماشية القادمة عبر ميناء جرجوب الدولي، مما يساهم في تحويل مطروح إلى مركز لوجستي هام، ويدعم الأمن الغذائي المصري.



ومن جهته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تضع تنمية المحافظات الحدودية، وعلى رأسها محافظة مطروح، في قلب خطط التنمية المستدامة والأمن الغذائي، مشيرا الى أن استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة لا تقتصر فقط على زيادة المساحات المنزرعة، بل ترتكز على تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية التي تجود بها مطروح، سواء في زراعات التين والزيتون أو في سلالات الأغنام المتميزة.

وشدد فاروق على أن هناك تعاون مثمر بين وزارة الزراعة ومحافظة مطروح، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني والبيطري واللوجستي الكامل للمزارعين والمربين، وذلك بهدف تحقيق تنمية زراعية شاملة للمحافظة، بما ينعكس إيجاباً على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة ورفع مستوى معيشتهم.



ومن جانبه، أشاد محافظ مطروح بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة، مؤكداً أن المحافظة تمتلك فرصاً واعدة في قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني، وأن هذه المشروعات ستساهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء مطروح وتعزز من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المحلية.