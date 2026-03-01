قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعنف ضربة.. صاروخ إيراني يخترق ملجأ ويؤدي لمقتـ.ل 8 إسرائيليين
مجلس النواب يوافق على إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة السابقة
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التوسع في زراعات التين والزيتون ومشروع للحفاظ على سلالات الأغنام بمطروح

وزير الزراعة ومحافظ مطروح
وزير الزراعة ومحافظ مطروح
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، لبحث سبل تعزيز المشروعات التنموية الزراعية بالمحافظة، وتذليل العقبات أمام المزارعين، وذلك في إطار توجه الدولة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية في المحافظات الحدودية.

وتناول اللقاء مناقشة مبادرة بإقامة ظهير زراعي جديد بمحافظة مطروح، يخصص لزراعات التين والزيتون، وهي المحاصيل التي تتميز بها المنطقة بجودة عالمية،  وذلك من خلال توفير  الشتلات المتميزة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للجفاف، بحيث يتم المشروع بالتنسيق الكامل بين المحافظة ووزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري لضمان استدامة المقننات المائية اللازمة للمساحات المستهدفة.


وبحث الجانبان إنشاء مشروع متكامل للإنتاج الحيواني يستهدف الحفاظ على سلالات الأغنام التي تشتهر بها مطروح، وتنمية المراعي الطبيعية، بهدف تحسين السلالات المحلية وتوفير الدعم البيطري والتحصينات اللازمة، بما يضمن زيادة دخل مربي الأغنام بالمحافظة وتلبية احتياجات السوق المحلي.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة إمكانية إقامة محجر بيطري متطور بمحافظة مطروح، مخصص لاستقبال شحنات الماشية القادمة عبر ميناء جرجوب الدولي، مما يساهم في تحويل مطروح إلى مركز لوجستي هام، ويدعم الأمن الغذائي المصري.


ومن جهته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تضع تنمية المحافظات الحدودية، وعلى رأسها محافظة مطروح، في قلب خطط التنمية المستدامة والأمن الغذائي، مشيرا الى أن استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة لا تقتصر فقط على زيادة المساحات المنزرعة، بل ترتكز على تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية التي تجود بها مطروح، سواء في زراعات التين والزيتون أو في سلالات الأغنام المتميزة.

وشدد فاروق على أن هناك تعاون مثمر بين وزارة الزراعة ومحافظة مطروح، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني والبيطري واللوجستي الكامل للمزارعين والمربين، وذلك بهدف تحقيق تنمية زراعية شاملة للمحافظة، بما ينعكس إيجاباً على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة ورفع مستوى معيشتهم.


ومن جانبه، أشاد محافظ مطروح بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة، مؤكداً أن المحافظة تمتلك فرصاً واعدة في قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني، وأن هذه المشروعات ستساهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء مطروح وتعزز من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المحلية.

الزراعة وزير الزراعة التنمية الزراعية التين الزيتون الأغنام مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

ترشيحاتنا

الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

مصر وكندا

مصر وكندا تشعلان شراكة التكنولوجيا… مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار والنمو الرقمي

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد