سموحة يتقدم يهدفين أمام البنك الأهلي في الدوري

انتهت احداث الشوط الأول من مباراة البنك الاهلي أمام سموحة بتقدم سموحة بهدفين مقابل هدف على استاد هيئة قناة السويس في اطار منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري

واحرز سمير فكري نجم سموحة الهدف الاول في الدقيقة 11 من عمر المباراة

ثم احرز أتيدجيكو سامادو الهدف الثاني في الدقيقة 40

وسجل اللاعب صلاح بوشامة نجم البنك الاهلي الهدف الاول في الدقيقة 45+2 من عمر المباراة

تشكيل البنك الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمود الجزار - داو سيريل - أحمد متعب - أحمد النادري.

خط الوسط: أحمد رضا - سعيدو سيمبوري - أحمد مدبولي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا - أسامة فيصل.