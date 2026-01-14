قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكافحة الجراد الصحراوي.. الزراعة: طورنا آليات مواجهة الآفات العابرة للحدود
التعليم تنفي اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني
إيران.. تشييع جثمان 300 شهيد ارتقوا في أعمال الشغب المسلح
انطلاق الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الثالث
بينهم السفير المصري.. اجتماع موسع للرئيس اللبناني مع الموفدين الدوليين
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فتحي سند قبل مواجهة السنغال : اختبار صعب محتاج رجالة مصر

فتحي سند
فتحي سند
ميرنا محمود

وجة الناقد الرياضي فتحي سند  رساله دعم للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة السنغال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي سند :كل التوفيق لمنتخبنا النهاردة فى اختبار صعب أمام السنغال. 


وتابع :زي ما عدّينا كوت ديفوار بالروح والرجولة، نقدر نكررها تاني.. ثقة في رجالة مصر وإن شاء الله نفرح. 

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال، اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان الفراعنة قد حجزوا مقعدهم في المربع الذهبي عقب فوز مثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، بينما تأهل المنتخب السنغالي بعد انتصار صعب على مالي بهدف دون رد.
على المستوى الدولي، غالبًا ما كانت مواجهة صلاح وماني حافلة باللحظات الحاسمة، حيث تفوق ماني في كثير من المواقف المصيرية.

ويُشار إلى أن السنغالي يتفوّق على صلاح من حيث الإنجازات الدولية، إذ يشارك في نسخته السادسة من البطولة مقابل الخامسة لصلاح، وقد تواجه الثنائي في نهائيين سابقين.

ومن أبرز تلك المواجهات كان نهائي 2021، عندما سجّل ماني ركلة الترجيح الحاسمة لتمنح السنغال لقبها الأول، بعد أن أضاع صلاح ركلة حاسمة في الوقت الأصلي.

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

مفترق طرق مع إيران.. هل يواجهها ترامب بالقوة أم بالتقنية؟| تفاصيل

مفترق طرق مع إيران.. هل يواجهها ترامب بالقوة أم بالتقنية؟| تفاصيل

الدكتور محمد عبدالغني

ابني قالي هديك 7 آلاف جنيه .. الطبيب المصري بالسعودية يكشف مفاجآت في جحود أبنائه

السادات

محافظ أسوان: تطوير وتوسعة طريق السادات

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

