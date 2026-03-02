قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خبير عسكري: برنامج مصر النووي سلمي.. وحسمنا معركة شرق المتوسط بقوة الردع

البرنامج النووي
البرنامج النووي
محمد البدوي

أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ برنامجها السلمي للطاقة النووية، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن القومي الشامل، مشيرًا إلى أن ملف الطاقة يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

التحديات المرتبطة بمنطقة شرق المتوسط

وأوضح محيي الدين أن مصر تمكنت من حسم التحديات المرتبطة بمنطقة شرق المتوسط، واستطاعت فرض معادلة توازن تحمي حقوقها الاقتصادية ومصالحها الاستراتيجية، بفضل قوة مؤسساتها وقدرتها على إدارة الملفات الإقليمية بحسم واحترافية.

وفيما يتعلق بالرؤية الإسرائيلية تجاه القاهرة، قال إن تل أبيب تنظر بقلق بالغ إلى ما تشهده مصر من طفرة تنموية غير مسبوقة، معتبرًا أن إسرائيل تدرك جيدًا أن مصر دولة تمتلك أدوات القوة والتخطيط التكتيكي القادر على تغيير موازين القوى في المنطقة.

كشف موقع المرشد الإيراني

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الولايات المتحدة كانت وراء كشف موقع المرشد الإيراني لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الضربة الافتتاحية استهدفت المقر بنحو 30 قذيفة.

قدرات تسليحية متطورة

واختتم الخبير العسكري تصريحاته بالتأكيد على أن الأسطول البحري المصري يمتلك قدرات تسليحية متطورة تجعله قادرًا على تأمين الحدود البحرية، خاصة في البحر الأحمر، لافتًا إلى أن القوات البحرية تم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية عالميًا، بما يعزز من قدرة الدولة على حماية أمنها القومي ومقدراتها الاقتصادية.

