مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
قبل مواجهة منتخب مصر .. تعليق ساخر من الدرديري ل ساديو ماني

الدرديري
الدرديري
ميرنا محمود

نشر الإعلامي عمرو الدرديري  صورة للاعب ساديو ماني استعدادا لمواجهة منتخب مصر  و السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و علق الدرديري علي الصورة كاتبا :الشوطة شوطة أسد ويارب ينفع الحسد.

ويستهدف محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، قيادة الفراعنة نحو اللقب القاري في كأس أمم إفريقيا، لكنه سيواجه تحديًا صعبًا عندما يلتقي بزميله السابق في الريدز وخصمه الحالي ساديو ماني في نصف النهائي ضد السنغال.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال، اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان الفراعنة قد حجزوا مقعدهم في المربع الذهبي عقب فوز مثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، بينما تأهل المنتخب السنغالي بعد انتصار صعب على مالي بهدف دون رد.
على المستوى الدولي، غالبًا ما كانت مواجهة صلاح وماني حافلة باللحظات الحاسمة، حيث تفوق ماني في كثير من المواقف المصيرية.

ويُشار إلى أن السنغالي يتفوّق على صلاح من حيث الإنجازات الدولية، إذ يشارك في نسخته السادسة من البطولة مقابل الخامسة لصلاح، وقد تواجه الثنائي في نهائيين سابقين.

ومن أبرز تلك المواجهات كان نهائي 2021، عندما سجّل ماني ركلة الترجيح الحاسمة لتمنح السنغال لقبها الأول، بعد أن أضاع صلاح ركلة حاسمة في الوقت الأصلي.

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

