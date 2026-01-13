تقارير إنجليزية تكشف عن قرار ليفربول بشأن رحيل محمد صلاح

كشفت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، نقلاً عن الصحفي ديفيد أورنستين، أن إدارة نادي ليفربول قررت التمسك ب محمد صلاح قائد منتخب مصر وعدم التفريط فيه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية خاصة عقب تالقه مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025.

وأكد التقرير أن النادي يسعي حالياً على بقاء محمد صلاح حتى نهاية الموسم مع دارسه مستقبله مع الفريق استعداداً لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة خصوصًا مع اقتراب نهاية عقده الحالي.

واضافت الصحيفة أن إدارة ليفربول تتعامل مع موقف محمد صلاح بحذر بالغ نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة وأثره داخل وخارج الملعب مؤكدة أنه لا توجد أي نية لرحيله في يناير