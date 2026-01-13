أبو ريدة يشكر أهل أغادير لحسن استضافة المنتخب

وجه المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة شكر إلى مدينة أغادير المغربية وأهلها على حسن الاستضافة لمنتخب مصر وجماهيره طوال الفترة الماضية من بطولة كأس الأمم الأفريقية والدعم غير المحدود الذي وجده المنتخب من المدينة وأهلها.

وفي رسالة من رئيس اتحاد الكرة المصري إلى فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، وإلى والي المدينة أكد أبوريدة أن أهل أغادير الطيبين جعلونا نشعر بأننا بين أهالينا في مصر منذ أول لحظة للاستقبال وطوال فترة الإقامة من كرم الضيافة ودفء المشاعر والدعم الكبير في كل مكان يتواجد به المنتخب في المدينة، وكان من حسن حظ الفراعنة أن تواجد مقر إقامتهم ومبارياتهم حتى نصف النهائي في مدينة أغادير ووسط أهلها، مشيرا أنه خلال حديثه مع اللاعبين والجهاز الفني أكدوا دوما أن وجودهم في أغادير كأنهم بين أهلهم ما كان له عظيم الأثر في المستوى الرائع الذي قدمه الفريق طوال مشوار البطولة، والذي يتمنى أن يستمر حتى التتويج باللقب.

أضاف أبوريدة أنه وجد من واجبه مع نهاية إقامة المنتخب في أغادير ومع انتقاله إلى مدينة طنجة الجميلة لخوض مباراة نصف النهائي، أن يتوجه برسالة شكر إلى أغادير وأهلها ومسئوليها على كل ما وجده منتخب مصر من ضيافة واهتمام وحب ومشاعر طيبة، متمنيا أن تتواصل علاقات الأخوة والمودة بين الشعبين المصري والمغربي، مشددا على أن كرة القدم تعلمنا أن المنافسة الشريفة تظهر معادن الأخوة بين الشعوب العربية، وفي النهاية الفائز هو من يحصل على الثناء والتهنئة، مشيدا بعمق بالتنظيم الرائع للبطولة والملاعب الممتازة في كل المدن وكذلك الضيافة وكل شيء تم توفيره من اللجنة المنظمة للبطولة كان في القمة، متمنيا التوفيق للملكة المغربية في استضافة نسخة كأس العالم 2030.