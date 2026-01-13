ناقد رياضي يوجه رسالة لـ ساديو ماني قبل مواجهه منتخب مصر والسنغال

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لـ اللاعب ساديو ماني قبل مباراة منتخب مصر أمام منتخب السنغال.

ساديو ماني

وكتب الدردير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "بقولك إيه يا معلم، حضّر نفسك كويس.. لأنك هتشيل كتير في الماتش ده، وإحنا هنفكّرك يعني إيه مصريين".

ويواجه المنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، نظيره السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية القمامة حالياً بالمغرب.

يواجه المنتخب الوطني نظيره السنغال في الدور نصف النهائي بكأس الأمم الأفريقية غدا، الأربعاء، فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

وتذاع مباراة مصر والسنغال عبر القناة الجزائرية الأرضية (عبر نايل سات) والقناة المغربية الرياضية الأرضية (داخل المغرب)، كما ستنقل المباراة حصريا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS.

وحقق منتخب مصر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بنتيجة 3-2.