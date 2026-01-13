نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. موعد مباراة مصر والسنغال على ملعب ابن بطوطة

يواجه المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، نظيره السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية القمامة حالياً بالمغرب

موعد مباراة مصر والسنغال

يواجه المنتخب الوطني نظيره السنغال في الدور نصف النهائي بكأس الأمم الأفريقية غدا الأربعاء فى تمام الساعه السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

وتذاع مباراة مصر والسنغال عبر القناة الجزائرية الأرضية (عبر نايل سات) والقناة المغربية الرياضية الأرضية (داخل المغرب)، كما ستنقل المباراة حصريا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS

وحقق منتخب مصر امام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الامم الافريقية بنتيجة 3-2