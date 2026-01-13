قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
10 تصريحات نارية من حسام حسن قبل موقعة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، جاهزية الفراعنة لمواجهة منتخب السنغال، في اللقاء المقررة إقامته غدًا ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب، مشددًا على ثقته الكبيرة في لاعبيه وقدرتهم على الوصول إلى المباراة النهائية.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن منتخب مصر اعتاد على التواجد في الأدوار الحاسمة، موضحًا: «منتخب مصر كبير ووصلنا لهذا الدور مرات عديدة، ولاعبونا اعتادوا على مثل هذه المباريات».

وأضاف المدير الفني: «نحترم منتخب السنغال جيدًا، وندرك أنه يمتلك أفضلية اللعب على ملعبه والحصول على راحة أطول بـ24 ساعة، لكننا جاهزون للفوز»، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني درس المنافس بشكل جيد ووقف على نقاط القوة والضعف.

وأكد حسام حسن أن الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة للغاية، موضحًا أن جميع عناصر المنتخب تبذل أقصى ما لديها من أجل الفوز على السنغال، ثم المنافسة على اللقب، مشيرًا إلى أن بطولة المغرب قوية للغاية في ظل تطور الكرة الأفريقية وقوة المنتخبات المشاركة.

وتحدث المدير الفني عن أهمية المدرب الوطني، قائلًا: «المدرب الوطني هو الأفضل للمنتخبات، ومعظم بطولات مصر القارية تحققت تحت قيادة مدربين وطنيين مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة»، مؤكدًا دعمه لمنح الفرصة للمدربين الوطنيين في أفريقيا، ومشيدًا بتجربة وليد الركراكي مع المنتخب المغربي.

وشدد حسام حسن على أن منتخب السنغال لا يمثل عقدة لمنتخب مصر، مؤكدًا: «نحن أبطال أمم أفريقيا 7 مرات، ولا يوجد شيء اسمه عقدة في كرة القدم»، مضيفًا أنه لا يلتفت للانتقادات، وأن الضغوط أمر معتاد، كما أن أي استفزازات أو فيديوهات تحفيزية تزيد من دوافع اللاعبين قبل المباريات.

وأعرب المدير الفني عن فخره بتاريخ مصر في البطولة القارية، مشيرًا إلى أنه توّج باللقب ثلاث مرات كلاعب، كما وجه الشكر إلى المغرب على حسن التنظيم والبنية التحتية المميزة.

وأكد أن القارة الأفريقية تزخر بالمواهب الكبيرة التي لا تقل عن اللاعبين الأوروبيين، مشيرًا إلى أن المنافسة بين محمد صلاح وساديو مانيه نموذج مشرف للكرة العربية والأفريقية.

