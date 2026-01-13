المصرية للاتصالات يتقدم على فاركو بهدف نظيف في الشوط الأول بكأس مصر

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريق المصرية للاتصالات أمام فاركو بتقدم الاتصالات بنتيجة 1-0، في المباراة المقامة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وجاء هدف المصرية للاتصالات من خطأ دفاعي لفريق فاركو لعدم تغطية العرضية من لاعبي المصرية لتصل لأحمد عيد يضعها في المرمى مع الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

تأهل المصرية للاتصالات لدور الـ 16

وصعد المصرية للاتصالات لدور الـ16 بكأس مصر على حساب النادى الأهلى، بعدما تغلب عليه فى دور الـ32 بنتيجة 2-1.

بينما فاز فاركو على تليفونات بنى سويف بنتيجة 2-0 فى نفس الدور.

ويسعى فريق فاركو إلى استثمار خبراته السابقة في البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه القوي.