رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محطة "تحيا مصر 1" بدمياط: أوناش عملاقة وتقنيات ذكية لخدمة التجارة العالمية| صور
الإسراء والمعراج.. ماذا رأى النبي فى رحاب الملأ الأعلى؟
أسود التيرانجا.. العقبة قبل الأخيرة في طريق حلم النجمة الثامنة
اسأل دروجبا عن مصر.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية لمدرب كوت ديفوار
بسبب الاحتجاجات.. وزير الخارجية الألماني يدعو لفرض عقوبات جديدة على إيران
موعد بداية شهر رمضان 2026.. أفضل 4 عبادات تستعد بها للصيام
ممر أخضر لأوروبا بخصم 88%.. النقل تدعو المصدرين لاستغلال خط "الرورو"
أشعر بالدهشة.. أحمد سليمان يكشف حقيقة استقالته من مجلس إدارة الزمالك
أصاب 90 شخصا.. فيروس خطير يتفشى على متن سفينة سياحية أمريكية
معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة
رياضة

اليوم.. فاركو يواجه الاتصالات في كأس مصر

رباب الهواري

تشهد الساحة الرياضية اليوم مباراة قوية ومثيرة في كأس مصر، تجمع بين فريق فاركو وفريق الاتصالات، في مواجهة حاسمة يسعى من خلالها كلا الفريقين للتأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة.

 وتنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، على أن يتم بثها عبر قناة 1 ON SPORT، لتكون متاحة لمتابعة الجماهير المصرية والعربية.

التحديات التي تواجه الفريقين

يسعى فريق فاركو إلى استثمار خبراته السابقة في البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه القوي، معتمدًا على لاعبيه الأساسيين وقدرتهم على الضغط المبكر واستغلال الفرص الهجومية. ويأمل الفريق في تقديم أداء متكامل بين الدفاع والهجوم لضمان السيطرة على مجريات المباراة.

أما فريق الاتصالات، فيدخل المباراة بروح قتالية عالية، حيث يسعى لتعويض أي تراجع سابق في النتائج، وتأكيد حضوره القوي في البطولة. ويعتمد الفريق على سرعته في الهجمات المرتدة ودقة لاعبيه في التسديد على المرمى، مع الحفاظ على الانضباط التكتيكي خلال المباراة.

أهمية المباراة في مشوار البطولة

تكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، إذ تعتبر فرصة حاسمة لتأمين بطاقة التأهل للأدوار التالية من كأس مصر، ما يجعل المنافسة محتدمة بين اللاعبين على أرض الملعب. كما أنها تمثل فرصة للجهاز الفني لكل فريق لاختبار التشكيل الأمثل والخطة التكتيكية التي يمكن تطبيقها في المباريات المقبلة.

متابعة المباراة والقنوات الناقلة

للمهتمين بمتابعة أحداث المباراة، سيتم نقلها مباشرة عبر قناة 1 ON SPORT، لتوفير تغطية شاملة لجميع لحظات المباراة، بما في ذلك تحليل الأداء واستعراض أبرز الفرص واللقطات المهمة.

 وتعد هذه المباراة من أبرز مواجهات اليوم في كأس مصر، حيث ينتظر عشاق كرة القدم المصرية مشاهدة مباراة مليئة بالإثارة والندية


 

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الأرصاد

استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

إحدى مراكز تحفيظ القرآن

الأوقاف: استمرار الدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

المستشار هشام بدوي

وزير الأوقاف يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب

أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

الأوقاف تواصل أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

