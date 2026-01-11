قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر
وزير الأوقاف: نعمل على خطاب تنوير وعمران يجمع ولا يفرق
وزير الثقافة يكرم د. أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
رياضة

خالد الغندور يشيد بأداء حسين الشحات بعد هاتريك الأهلي أمام فاركو

منار نور

اشاد الاعلامي خالد الغندور باداء حسين الشحات مع مع الاهلي أمام فاركو أمس في بطولة كأس عاصمة مصر. 

وكتب الغندور : امبارح كان انتصار تاريخي و مهم لمصر و لكن لا تنسي ان حسين الشحات قدم اداء استثنائي امس و احرز هاتريك و كان في حتة ثانية

وكان قد كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام جديدة لـ اللاعب حسين الشحات نجم الأهلي.

أرقام حسين الشحات 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خامس هاتريك لحسين الشحات في تاريخه 

أول هاتريك مصر المقاصة وطنطا 3-3 في الدوري موسم 2016-2017

ثاني هاتريك مصر المقاصة ووادي دجلة 3-3 في الدوري موسم 2016-2017

ثالث هاتريك العين وعجمان 7-0 الدوري الاماراتي موسم 2017-2018

رابع هاتريك الاهلي واطلع بره جنوب السودان 9-0 في دوري أبطال أفريقيا موسم 2019

خامس هاتريك الأهلي وفاركو 4-1 (حتى الأن) في كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات موقف النادي الأهلي من التجديد مع الثنائي حسين الشحات والمالي أليو ديانج، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وحقيقة رحيل أحد الأجانب من القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

تجديد عقد الشحات

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: المسافة بين النادي الأهلي وأليو ديانج أصبحت بعيدة في الوقت الحالي.. إلا إذا قام اللاعب بالتضحية من أجل القلعة الحمراء والموافقة على التجديد بالعرض المالي الذي قدمه مسئولو النادي.

وتابع : النادي الأهلي متمسك بالعرض المالي الذي قدمه لحسين الشحات، ولكن المسافات بين القلعة الحمراء والشحات أقرب من موقف ديانج، بينما أسهم جراديشار بدأت تقل في النادي الأهلي رغم البداية الرائعة ليه، وبدأوا في البحث عن بديل خلال الفترة القادمة.

حسين الشحات فاركو الاهلي كاس عاصمة مصر

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: نحتاج لتقديم خطاب منير وجمع الناس على حب الأوطان

المهندس صلاح عطية

جعل للعمل الخيري سهمًا في تجاراته.. قصة رجل العطاء صلاح عطية في ذكراه

ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

