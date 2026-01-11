أكبر خسائر الأهلي هذا الموسم.. إعلامي يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام عن الأزمة التي تواجه القلعة الحمراء الآن.

الاهلي

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"للأمانة، واحدة من أكبر خسائر الأهلي هذا الموسم كانت سوء إدارة ملف تجديد عقد لاعب خبرة بحجم رامي ربيعة، اللي بالمناسبة كان مقدم موسمين مع الأهلي على اعلى مستوى

دلوقتي الأهلي بيدور على مدافع باضعاف الرقم اللي كان بيطلبه رامي علشان يجدد ومن غير أي ضمان إن الجودة أو القيمة الفنية تكون أفضل ".

نجح فريق الأهلي في رفع رصيده إلى 6 نقاط في جدول ترتيب مجموعته ببطولة كأس الرابطة المصرية، عقب فوزه الكبير على فاركو، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

وجاءت المواجهة ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية (كأس عاصمة مصر) لموسم 2025-2026، حيث قدم الأهلي أداءً قويًا وحقق انتصارًا عريضًا بنتيجة 4-1.

وبهذا الفوز، حقق المارد الأحمر انتصاره الثاني في البطولة، ليحصد 3 نقاط مهمة أعادت آماله في المنافسة على التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من: إنبي، المقاولون العرب، فاركو، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، وطلائع الجيش.

وكان الأهلي قد تعرض لثلاث هزائم أمام المقاولون العرب وإنبي وغزل المحلة، قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على سيراميكا كليوباترا، ثم تحقيق انتصاره الثاني اليوم أمام فاركو.